إعلان من "بطولة المسيح" يثير غضباً في الولايات المتحدة

قبل 35 دقيقة

وكان موقع مسيحي إنجيلي يعرف باسم He Gets Us (هو يفهمنا) قد بدأ، منذ العام الماضي، بنشر إعلانات تلفزيونية خلال أحداث رياضية وخلال حفلات جوائز غرامي في الولايات المتحدة.