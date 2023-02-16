جوائز الأوسكار 2023: اتهامات للقائمين على اختيارها بـ "كراهية النساء ذوات البشرة السوداء"

ستيفن ماكنتوش

بي بي سي

قبل 55 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ليست أندريا رايزبورو أول ممثلة يثير ترشيحها لجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثلة جدلا.

قالت الممثلة الإنجليزية أندريا رايزبورو إنها "تأثرت بدرجة عميقة" من جرّاء اللغط الذي أثير حول ترشيحها لجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثلة.

وأثار صعود اسم رايزبورو المفاجئ بين المرشحات للجائزة، في ظل غياب أسماء ممثلات من ذوات البشرة السوداء، جدلا واسعا في هوليوود خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان متوقعا وصول الممثلتين دانييل ديدويلر وفيولا ديفيس إلى قائمة المرشحات للأوسكار فئة أفضل ممثلة لهذا العام. ولكن اسمَيهما غابا عن القائمة عند الكشف عنها في يناير/كانون الثاني الماضي.

فيما تضمنت القائمة ذاتها أسماء كل من: كيت بلانشيت وميشيل يوه إلى جانب رايزبورو وآنا دي أرماس وميشيل وليامز.

ورُشّحت رايزبورو عن أدائها في فيلم الدراما الأمريكي "إلى ليزلي"، والذي تجسّد فيه رايزبورو دور أُمّ مدمنة على الكحول تعيش في تكساس وتصارع من أجل أن تسير الحياة على ما يُرام بعد أن بدّدت نحو 190 ألف دولار هي قيمة جوائز يانصيب.

وقالت رايزبورو لمجلة هوليوود ريبورتر: "أنا ممتنّة لما أثير من جدل لأنه كان يجب أن يقع. لقد أثّر عليّ بدرجة عميقة"، ووصفت رايزبورو صناعة السينما بأنها "غير عادلة بشكل قاس"، قائلة إنها "تتقبّل ما يعنيه الترشيح، لها ولغيرها".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المراقبون صُدموا لدى غياب اسم دانييل ديدويلر عن قائمة المرشحات لجائزة أوسكار فئة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم "تِل".

وبشكل خاص، أثار غياب اسم ديدويلر عن قائمة المرشحات لجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم "تِل" انتقادات للقائمين على الأمر.

ووجهت مخرجة الفيلم تشينوني تشوكو اتهاما للمسؤولين عن الترشيح لقوائم الجائزة بـ "كراهية النساء من ذوات البشرة السوداء".

وتدور أحداث فيلم "تِل" في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين، وتجسّد ديدويلر شخصية مامي إليزابيث تِل-موبلي الأُم الثكلى التي تقود حملات من أجل العدالة بعد مقتل ابنها خارج نطاق القانون. وقد حاز أداء ديدويلر إعجاب النقاد.

ولدى سؤالها عما شعرت به بعد ما أثير من جدل، قالت رايزبورو إنها "مرتبكة، وإنها تتطلع إلى ذلك اليوم الذي تجد فيه وقتا كافيا لفَهم الأمر بشكل أفضل".

وأضافت رايزبورو بأن "حملات جوائز الأوسكار طالما اتسمت بالحصرية الشديدة ... ولا أعرف حتى الآن أي تدابير يمكن اتخاذها في سبيل تغليب الجدارة والاستحقاق. وإنني أعمل جاهدة لمعرفة تلك التدابير وسأظل أعمل على ذلك".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ميشيل يوه المرشحة لجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثلة تقول إن الطريق إلى الترشح للجائزة كانت صعبة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت ميشيل يوه لبي بي سي: "أحب فيولا ودانييل إلى أقصى حد، وأتمنى لو نحصل جميعا على جوائز الأوسكار، لكن الأمر صعب؛ لقد استغرق مني 40 سنة لمجرد الترشيح للجائزة".

وأضافت يوه: "كل ممثل وممثلة يضع قلبه وروحه في ما يقدم من أعمال، دون أن يفكر بالضرورة ما إذا كان سيتم ترشيحه لنيل جوائز".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، ميشيل وليامز دشنت حملة للترشح لجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثلة لا فئة أفضل ممثلة مساعدة.

ووصلت رايزبورو للمرشحات لجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثلة إثر قيام عدد من نجمات هوليود بحملة من أجل ترشيحها على صفحاتهن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت أكاديمية الأوسكار إنها لن تلغي ترشيح رايزبورو للجائزة، بعد فحص الحملة التي قادت إلى هذا الترشيح.

لكن الأكاديمية أضافت: "لقد اكتشفنا بالفعل أساليب تم اتباعها عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها كانت وراء ما أثير من جدل. وتخضع هذه الأساليب حاليا للفحص بشكل مباشر ومع الأطراف المسؤولة".

ويرى البعض أن مسؤولين في الأكاديمية خالفوا قواعدها المتبعة عندما أشاروا إلى ممثلات أخريات عند إعلان ترشيح رايزبورو للجائزة.

وتنصّ قواعد أكاديمية الأوسكار على أنه بينما يحق للقائمين على الجوائز الدفاع عن ترشيح ممثل بعينه، من غير المسموح لهم أن يقارنوا بين هذا الممثل وممثلين آخرين منافسين.