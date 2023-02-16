معرض أسبوع القاهرة للصورة يوثق جانبا من حياة المصريين ولقطات جمالية من حول العالم
- عطية نبيل
- بي بي سي- القاهرة
تتواصل في العاصمة المصرية فعاليات "أسبوع القاهرة للصورة"، والذي تنظمه مدرسة "فوتوبيا" المستقلة للتصوير من خلال إقامة مجموعة من المعارض وورش العمل التي تتناول كل الجوانب المتعلقة بصناعة الصورة.
وتقول مروة أبو ليلة، مؤسسة مدرسة "فوتوبيا"، والمنسق العام لهذا الحدث، إن هذه الفاعليات تقام كل سنتين بمشاركة متخصصين ومبدعين في مجال التصوير الصحفي والسينمائي وصناعة الوثائقيات، للمساعدة في معرفة الجديد في مجال الكاميرات ومعدات الإضاءة والأستوديوهات.
وتتميز دورة هذا العام بمشاركة مؤسسة "وورلد برس فوتو" التي تعود بمعارضها المتخصصة إلى مصر، بعد غياب لنحو 15 عاما منذ آخر معرض أقيم في عام 2008، حيث تعرض 23 صورة فائزة في مسابقة العام الماضي 2022 من أنحاء مختلفة من العالم، بالإضافة إلى معرض فني متخصص في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وآخر بعنوان السينما والحب.
وتشمل الفعاليات أيضا معرضا للمصور الصحفي الراحل فاروق إبراهيم، وهو مصور شخصي لبعض الرؤساء المصريين أبرزهم الرئيس الراحل أنور السادات، وتعكس صوره توثيقا لجوانب مختلفة من أنماط الحياة العادية للمصريين خلال حقبة السبعينيات وحتى بدايات القرن الحالي.
أحمد زويل
أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يدخن الشيشة، ورائد الواقعية السينمائية المخرج صلاح أبو سيف يتجول في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة - للمصور الصحفي فاروق إبراهيم
قصص مقترحة نهاية
الرئيس السادات
الرئيس السادات خلال لحظة استرخاء في حجرة نومه - معرض المصور فاروق إبراهيم
جنازة عبد الحليم حافظ
من جنازة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ - مارس/آذار عام 1977 - معرض فاروق إبراهيم
ميدان رمسيس
ميدان رمسيس قبل إنشاء كوبري أكتوبر - مايو/آيار 1969 - من معرض فاروق إبراهيم
السندريلا وعم حزومبل
معرض السينما والحب - جدارية مقتبسة من فيلم "صغيرة على الحب" إنتاج 1966 للفنانة المصرية سعاد حسني - من معرض فاروق إبراهيم
الثورة السودانية والشباب
فايز أبو بكر - السودان - يناير/ كانون الأول 2021
أطفال مخيم بيت لاهيا والشموع
فاطمة شبير - فلسطين - قطاع غزة - مايو/ آيار 2021
معرض الصورة الصحفية 2022 "وورلد برس فوتو"
المعرض يتناول يتناول صورًا فردية أو لصالح وكالات أنباء مصورة تعرض أزمات وكوراث طبيعية وأنشطة بشرية
معرض الصورة الصحفية 2022 "وورلد برس فوتو" يعود للقاهرة بعد غياب 15 عامًا
يشارك معرض الصورة الصحفية 2022 "وورلد برس فوتو" من خلال 24 صورة صحفية فائزة خلال العام الماضي 2022 من جميع أنحاء العالم
في مواجهة التغيرات المناخية
ماذا نأكل - تصوير شريف تميم - الهند
حرائق الغابات في اليونان
كونستانتيوس تسكاليدس - اليونان - لصالح وكالة بلومبرغ للأخبار - جزيرة إيفا - أغسطس/آب 2021
البحث عن المياه
إد كاشي - الولايات المتحدة - سوريا - أغسطس/آب 1992
في مكافحة التصحر
علي علي - مالي - سبتمبر/أيول 2021
ضحايا غابات الأمازون
لالو دي ألميدا - البرازيل - لصالح وكالة "بانوس بيكتشرز" - الأمازون - سبتمبر/أيلول 2016
الجمال والموضة
عمرو عز الدين - لصالح مجلة "ديفا" السنوية المتخصصة في الموضة والأزياء
الجمال والموضة
كريم الحيوان - مصر - لصالح مجلة "ديفا" السنوية المتخصصة في الموضة والأزياء