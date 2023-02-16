معرض أسبوع القاهرة للصورة يوثق جانبا من حياة المصريين ولقطات جمالية من حول العالم

عطية نبيل

بي بي سي- القاهرة

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، فاروق إبراهيم التعليق على الصورة، السادات وحوار عفوي مع أحد الفلاحين في قريته بميت أبو الكوم، بمحافظة المنوفية - للمصور المصري فاروق إبراهيم

تتواصل في العاصمة المصرية فعاليات "أسبوع القاهرة للصورة"، والذي تنظمه مدرسة "فوتوبيا" المستقلة للتصوير من خلال إقامة مجموعة من المعارض وورش العمل التي تتناول كل الجوانب المتعلقة بصناعة الصورة.

وتقول مروة أبو ليلة، مؤسسة مدرسة "فوتوبيا"، والمنسق العام لهذا الحدث، إن هذه الفاعليات تقام كل سنتين بمشاركة متخصصين ومبدعين في مجال التصوير الصحفي والسينمائي وصناعة الوثائقيات، للمساعدة في معرفة الجديد في مجال الكاميرات ومعدات الإضاءة والأستوديوهات.

وتتميز دورة هذا العام بمشاركة مؤسسة "وورلد برس فوتو" التي تعود بمعارضها المتخصصة إلى مصر، بعد غياب لنحو 15 عاما منذ آخر معرض أقيم في عام 2008، حيث تعرض 23 صورة فائزة في مسابقة العام الماضي 2022 من أنحاء مختلفة من العالم، بالإضافة إلى معرض فني متخصص في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وآخر بعنوان السينما والحب.

وتشمل الفعاليات أيضا معرضا للمصور الصحفي الراحل فاروق إبراهيم، وهو مصور شخصي لبعض الرؤساء المصريين أبرزهم الرئيس الراحل أنور السادات، وتعكس صوره توثيقا لجوانب مختلفة من أنماط الحياة العادية للمصريين خلال حقبة السبعينيات وحتى بدايات القرن الحالي.

أحمد زويل

أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يدخن الشيشة، ورائد الواقعية السينمائية المخرج صلاح أبو سيف يتجول في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة - للمصور الصحفي فاروق إبراهيم

صدر الصورة، فاروق إبراهيم التعليق على الصورة، أحمد زويل وصلاح أبو سيف

الرئيس السادات

الرئيس السادات خلال لحظة استرخاء في حجرة نومه - معرض المصور فاروق إبراهيم

صدر الصورة، فاروق إبراهيم التعليق على الصورة، الرئيس السادات خلال لحظة استرخاء في حجرة نومه - معرض فاروق إبراهيم

جنازة عبد الحليم حافظ

من جنازة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ - مارس/آذار عام 1977 - معرض فاروق إبراهيم

صدر الصورة، فاروق إبراهيم التعليق على الصورة، من جنازة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ - من معرض المصور الصحفي فاروق إبراهيم

ميدان رمسيس

ميدان رمسيس قبل إنشاء كوبري أكتوبر - مايو/آيار 1969 - من معرض فاروق إبراهيم

صدر الصورة، فاروق إبراهيم التعليق على الصورة، معرض فاروق إبراهيم - ميدان رمسيس قبل إنشاء كوبري أكتوبر

السندريلا وعم حزومبل

معرض السينما والحب - جدارية مقتبسة من فيلم "صغيرة على الحب" إنتاج 1966 للفنانة المصرية سعاد حسني - من معرض فاروق إبراهيم

صدر الصورة، معرض السينما والحب التعليق على الصورة، السندريلا وعم حزومبل

الثورة السودانية والشباب

فايز أبو بكر - السودان - يناير/ كانون الأول 2021

صدر الصورة، فايز أبو بكر - السودان التعليق على الصورة، الثورة السودانية والشباب

أطفال مخيم بيت لاهيا والشموع

فاطمة شبير - فلسطين - قطاع غزة - مايو/ آيار 2021

صدر الصورة، فاطمة شبير التعليق على الصورة، أطفال مخيم بيت لاهيا والشموع

معرض الصورة الصحفية 2022 "وورلد برس فوتو"

المعرض يتناول يتناول صورًا فردية أو لصالح وكالات أنباء مصورة تعرض أزمات وكوراث طبيعية وأنشطة بشرية

صدر الصورة، معرض الصورة الصحفية 2022 التعليق على الصورة، معرض الصورة الصحفية 2022

معرض الصورة الصحفية 2022 "وورلد برس فوتو" يعود للقاهرة بعد غياب 15 عامًا

صدر الصورة، 1. معرض الصورة الصحفية 2022 التعليق على الصورة، معرض الصورة الصحفية 2022 "وورلد برس فوتو"

يشارك معرض الصورة الصحفية 2022 "وورلد برس فوتو" من خلال 24 صورة صحفية فائزة خلال العام الماضي 2022 من جميع أنحاء العالم

صدر الصورة، معرض الصورة الصحفية 2022 التعليق على الصورة، معرض الصورة الصحفية 2022

في مواجهة التغيرات المناخية

ماذا نأكل - تصوير شريف تميم - الهند

صدر الصورة، شريف تميم التعليق على الصورة، في مواجهة التغيرات المناخية

حرائق الغابات في اليونان

كونستانتيوس تسكاليدس - اليونان - لصالح وكالة بلومبرغ للأخبار - جزيرة إيفا - أغسطس/آب 2021

صدر الصورة، كونستانتيوس تسكاليدس التعليق على الصورة، حرائق الغابات في اليونان

البحث عن المياه

إد كاشي - الولايات المتحدة - سوريا - أغسطس/آب 1992

صدر الصورة، إد كاشي التعليق على الصورة، البحث عن المياه

في مكافحة التصحر

علي علي - مالي - سبتمبر/أيول 2021

صدر الصورة، علي علي التعليق على الصورة، في مكافحة التصحر

ضحايا غابات الأمازون

لالو دي ألميدا - البرازيل - لصالح وكالة "بانوس بيكتشرز" - الأمازون - سبتمبر/أيلول 2016

صدر الصورة، لالو دي ألميدا التعليق على الصورة، ضحايا غابات الأمازون

الجمال والموضة

عمرو عز الدين - لصالح مجلة "ديفا" السنوية المتخصصة في الموضة والأزياء

صدر الصورة، عمرو عز الدين التعليق على الصورة، صورة من مجلة "ديفا" السنوية المتخصصة في الموضة والأزياء

الجمال والموضة

كريم الحيوان - مصر - لصالح مجلة "ديفا" السنوية المتخصصة في الموضة والأزياء