بروس ويليس: ما هو مرض الخرف الجبهي الصدغي الذي أصيب به نجم هوليوود؟

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أصيب نجم هوليوود بروس ويليس بالخرف الجبهي الصدغي، حسبما أعلنت أسرته.

وفي بيان عبر إنستغرام، قالت أسرة ويليس - البالغ من العمر 67 عاماً - إن الأطباء "توصّلوا أخيراً إلى تشخيص واضح" لمرضه.

وعبّرت أسرة ويليس عن "عميق الامتنان لكَمّ الحب الذي غمر النجم". وجاء في البيان أنه "لا علاج لهذا المرض حتى الآن، وتلك حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة".

وتؤثر الإصابة بالخرف الجبهي الصدغي على جبهة وجانبَي المخ (الفصوص الجبهية والصدغية للدماغ).

ويسبب الخرف لدى المصابين به صعوبات في القدرات العقلية نتيجة تغيرات تدريجية وتلف في المخ، وهو يهدد الأشخاص فوق سن الـ 65.

أما الخرف الجبهي الصدغي فيميل إلى استهداف فئة عمرية أصغر تتراوح بين الـ 45 والـ 65 على الأغلب.

وبحسب مجموعة مايو كلينك الطبية في الولايات المتحدة، يعدّ الخرف الجبهي الصدغي أكثر أنواع الخرف شيوعاً الذي يصيب الأشخاص دون سن الـ 60، لكن نسبة هذا النوع لا تتجاوز 10 إلى 20 بالمئة بين أنواع الخرف الأخرى.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جسّد بروس ويليس العديد من الأدوار الفنية منذ حقبة الثمانينيات

وكغيره من أنواع الخرف، يميل الخرف الجبهي الصدغي إلى التطور البطيء والتردّي التدريجي على مدى عدد من السنوات.

وعادة ما يعيش الأشخاص مدة ثماني إلى عشر سنوات بعد التشخيص بالخرف الجبهي الصدغي، لكن هناك أشخاصاً يعيشون فترة أطول، بحسب جيمس غالاغر مراسل الصحة والعلوم لدى بي بي سي.

الأعراض

تختلف علامات وأعراض الإصابة بالخرف الجبهي الصدغي باختلاف الجزء المصاب من المخ، لكنها يمكن أن تشمل تغيرات في شخصية وسلوك المصاب الذي يواجه أيضاً صعوبات في الكلام، ومشاكل في الذاكرة.

وثمة أعراض أخرى تظهر في مراحل متقدمة من الإصابة، يمكن أن تكون مشكلات جسدية ومن ذلك بُطء أو تصلُّب الحركة، وفقدان السيطرة على المثانة والأمعاء، أو ضعف العضلات أو صعوبات في البلع.

تقاعد

في أوائل عام 2022، تقاعد بروس ويليس عن العمل كممثل بعد تشخيصه بفقدان القدرة على الكلام (الحبسة)، وهو اضطراب يعجز المصاب به عن الإدراك الصحيح لمعاني الكلمات، إضافة إلى ما يعانيه من صعوبات في القراءة والكتابة.

وفي بيان صدر أمس الخميس، قالت أسرة ويليس إنها تأمل أن تسلّط وسائل الإعلام الضوء على مرض الخرف الجبهي الصدغي لرفع الوعي العام بشأنه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حقق ويليس شهرة واسعة بعد الدور الذي لعبه في المسلسل الكوميدي الدرامي "ضوء القمر" أمام سيبيل شيبرد

وقالت العائلة في بيانها إن "بروس طالما كان يؤمن بجدوى استخدام صوته في سبيل مساعدة الآخرين حول العالم، ورفْع الوعي بقضايا هامة سواء كانت عامة أو خاصة".

وأضافت: "نعلم في دواخلنا - أنْ لو كان في استطاعته اليوم - للفَت اهتمام العالم إلى أولئك الذين يعانون من هذا المرض الموهِن الذي يؤثر على الكثيرين من الأشخاص وعلى عائلاتهم".

وخرج البيان ممهوراً بتوقيعات أفراد عائلة ويليس وبينهم زوجته إيما هيمنغ التي أنجب منها بنتين؛ وكذلك زوجته السابقة ديمي مور التي أنجب منها ثلاث بنات.

وأصبح بروس ويليس وجهاً معروفاً في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات عبر مشاركته في سلسلة أفلام ناجحة، مثل "داي هارد"، و"الحاسة السادسة"، و"أرمجدون"، وغيرها.

ورُشّح بروس ويليس لجائزة غولدن غلوب خمس مرّات - فاز منها بواحدة عن دوره في سلسلة "ضوء القمر".