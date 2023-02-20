بافتا 2023: السجادة الحمراء بالصور

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم ترشيح فيولا ديفيس، نجمة فيلم (المرأة الملك) لأفضل ممثلة رائدة

اجتمع نجوم هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لعام 2023، الذي انطلق يوم الأحد في قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

إليكم مجموعة مختارة من الصور من على السجادة الحمراء، حيث التقط النجوم الصور قبيل بدء الحفل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دانييل ديدويلر (يسار)، و بيل نيغي

تم ترشيح النجمة دانييل ديدويلر عن دورها في فيلم "Till" والممثل البريطاني بيل نيغي، الذي يلعب دور البطولة في Living.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميشيل يوه

تم ترشيح "ميشيل يوه" لدورها الرائد في فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" Everything Everywhere All At One.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إيدي ريدماين

الممثل البريطاني إيدي ريدماين، الذي يلعب دور البطولة في فيلم "الممرضة الصالحة" The Good Nurse أمام جيسيكا شاستين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كولين فاريل (يسار) وبريندان غليسون

كان النجمان كولين فاريل وبريندان غليسون بطلا فيلم " حوريات إنشرين" Banshees of Inisherin من بين عدة نجوم، يرتدون شرائط زرقاء للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تضامناً مع اللاجئين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أريانا ديبوز

عادت الممثلة أريانا ديبوز، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في العام الماضي، لأداء فقرة غنائية وتقديم إحدى الجوائز هذا العام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بول ميسكال

بول ميسكال نجم فيلم "بعد الشمس" Aftersun، الذي رشح لأفضل ممثل رئيسي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كيت بلانشيت (يسار) وأوستن بتلر

تم ترشيح كيت بلانشيت عن فيلم "تار"Tár وأوستن بتلر عن فيلم "إلفيس" Elvis لجائزة أفضل ممثلة وممثل رائد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ناعومي آكي

ناعومي آكي، المرشحة لجائزة النجم الصاعد، جسدت شخصية "ويتني هيوستن" في فيلم السيرة الذاتية "أريد أن أرقص مع شخص ما".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، آنا دي أرماس (يسار)، وإيما تومسون

تم ترشيح النجمة "آنا دي أرماس" عن فيلم "الشقراء"، والممثلة إيما طومسون عن فيلم "حظا سعيدا لك ليو غراندي" لجائزة أفضل ممثلة رائدة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الممثل "كى هوي كوان"

الممثل "كى هوي كوان" هو المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الأوسكار الشهر المقبل، عن أدائه في فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، ريتشارد إي غرانت

يقدم الممثل "ريتشارد إي غرانت" الحفل هذا العام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأمير ويليام (يسار) وزوجته