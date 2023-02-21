جوائز البافتا: الأكاديمية البريطانية تواجه انتقادات بسبب قائمة فائزين كلها من البيض

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مقدمة الحفل المشاركة أليسون هاموند كانت الشخص الأسود الوحيد في الصورة الجماعية للفائزين

تعرضت جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لعام 2023 لانتقادات، بعدما ذهبت جميع الجوائز لأشخاص بيض البشرة.

وتضمّن الحدث البريطاني المرموق مجموعة متنوعة من المرشحين. وشكّل الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية نحو 40٪ من قوائم الترشيح النهائية لجوائز التمثيل.

لكن ذلك لم يترجم إلى فوز، إذ كان الفائزون الـ49 في جميع الفئات من البيض.

ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من حدوث احتجاج وإصلاحات لاحقة، بعدما كان جميع المرشحين العشرين آنذاك من بيض البشرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كيت بلانشيت وأوستن بتلر فازا بجائزة أفضل ممثلة وممثل

وقال ماركوس رايدر، مدير الاستشارات في مركز السير ليني هنري للتنوع الإعلامي، إن نتائج يوم الأحد كانت "محبطة للغاية"، وأظهرت أنه لم يكن هناك "تغيير جوهري" على مدى العقد الماضي.

وقال: "قبل عشر سنوات، في عام 2013، تصدر مركز ليني هنري عناوين جوائز بافتا التلفزيونية عندما وصفها بأن: كل شيء أبيض في هذه الليلة".

"من المحبط، على الرغم من الإصلاح الشامل الذي تمت استشارتي بشأنه أنا والعديد من العاملين الآخرين في هذه الصناعة - والذي أدى إلى 120 تغييرا في عمليات جوائز البافتا، وألف عضو جديد من المجموعات ناقصة التمثيل وما إلى ذلك، فإن النتيجة النهائية هي أنه لا يوجد تغيير جوهري".

وقال إن التركيز لا ينبغي أن يكون على احتفالات مثل البافتا التي هي "مجرد قمة جبل الجليد" في صناعة السينما الأوسع التي "تعاني من العنصرية المنهجية".

وقالت الناقدة السينمائية والتلفزيونية وعضوة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في بافتا، أشانتي أومكار، إنها شعرت أنها "محطمة للغاية" بعد مشاهدة الحفل ورؤية الصورة الجماعية للفائزين.

وقالت: "كانت أليسون هاموند هي الشخص الوحيد من الأغلبية العالمية في ذلك، ولم تكن فائزة ولكنها كانت تعمل في الفعالية مثل العديد من الآخرين الذين أضافوا لونا إلى السجادة الحمراء وعزفوا الموسيقى وقدموا الجوائز. بدا ذلك تراجعيا، وكما لو أن هذه كانت تجميلية للأمام بدلاً من تغيير منهجي حقيقي".

وقالت أومكار إن جميع الفائزين يستحقون الجوائز، لكنها قلقة بشأن ما إذا كان الناس "يعودون إلى ممارسات التصويت القديمة" بعد التقدم المحرز في السنوات الأخيرة.

"هذا ما كنت أشعر به، وأنا بصراحة كنت حزينة"، حسبما قالت لبي بي سي.

وكتبت الكاتبة والناقدة ليلى لطيف في صحيفة الغارديان أنه في تلك الليلة، كان هناك "انزعاج زاحف من أن الجوائز كانت تستفيد من عمل وحضور العديد من الأشخاص الملوّنين من دون تسليمهم تمثالاً صغيراً".

وقالت: "بحلول نهاية الليلة، عندما عُرف ببطء أن كل الفائزين كانوا من البيض، يمكنك أن تشعر عملياً برؤوس فريق البافتا تغرق في أيديهم وهم يستعدون لعاصفة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكتب الممثل الكوميدي لندن هيوز على تويتر: "أي شخص بريطاني غير أبيض، ويحلم بالحصول على مهنة ناجحة في الفنون والترفيه، من فضلك، أتوسل إليك، احصل على تأشيرتك وغادر المملكة المتحدة".

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ورفضت بافتا التعليق على نقص التنوع بين الفائزين، لكنها أشارت إلى الإصلاحات التي اعتمدتها في عام 2020. وشملت هذه الإصلاحات إضافة المزيد من المصوّتين مع التركيز على المجموعات ناقصة التمثيل، وجعل المصوّتين يشاهدون جميع أفلام قوائم الترشيح الطويلة في الفئات التي يصوتون لها.

وقال رئيس المنظمة كريشنيندو ماجومدار لصحيفة نيويورك تايمز قبل الحفل إنه يريد "تحقيق تكافؤ الفرص"، لكن هذا الاعتراف "يجب أن يكون على أساس الجدارة".

وقالت جين ميليشيب الرئيسة التنفيذية لبافتا في حديث إلى الصحيفة إن عملية المراجعة ستظل مستمرة وثابتة وإن إصلاحات 2020 "ليست محطة نهائية مثالية".

وفي عامي 2021 و2022، كان نصف الممثلين الفائزين من غير البيض.

وقال كلايف نوونكا الذي قاد دراسة حول عدم المساواة العرقية في صناعة السينما في المملكة المتحدة في عام 2021، إن الأمر سيستغرق 5 أو 6 سنوات للحصول على فكرة كاملة عن تأثير تغييرات بافتا.