هارفي واينستين: حكم بسجن المنتج السينمائي 16 عاما إضافية في قضية اغتصاب ممثلة

صوفي لونغ

بي بي سي نيوز

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هارفي واينستين أثناء محاكمته في نيويورك عام 2019

حكمت محكمة في لوس أنجليس على قطب إنتاج أفلام هوليوود السابق، هارفي واينستين، بالسجن 16 عاما إضافية في تهمة اغتصاب جنسي تعود إلى عام 2013.

ويقضي منتج الأفلام الشهير، البالغ من العمر 70 عاما، حاليا عقوبة بالسجن لمدة 23 عاما بعد إدانته في قضية منفصلة في نيويورك.

وقدم أكثر من 80 شخصا دعوات بالاغتصاب وسوء السلوك ضده يعود بعضها إلى أواخر السبعينيات.

وقال واينستين للمحكمة "من فضلكم لا تحكموا علي بالسجن المؤبد. أنا لا أستحق ذلك".

ووصف القضية بأنها "خدعة للإيقاع به".

ففي 19 ديسمبر/ كانون الأول، أدانت هيئة محلفين في لوس أنجليس واينستين بتهمة اغتصاب واحدة وتهمتين بالاعتداء الجنسي على عارضة أزياء وممثلة.

وكانت الضحية، التي عُرفت بالاسم المستعار جين دو 1 لحمايتها وعدم الكشف عن هويتها، قد شهدت أن واينستين اعتدى عليها في غرفة فندق خلال مهرجان سينمائي إيطالي في لوس أنجليس في فبراير/ شباط 2013.

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وتحدثت جين في المحكمة قبل قراءة الحكم، وروت للمحكمة الصدمة التي عانت منها "لسنوات عديدة" منذ الاعتداء.

وقالت: "قبل تلك الليلة كنت امرأة سعيدة للغاية وواثقة من نفسها. كل شيء تغير بعد أن اعتدى علي المدعى عليه بوحشية. لا توجد مدة عقوبة بالسجن كافية لتعويضي وإزالة الضرر الذي لحق بي".

في غضون ذلك، أصر واينستين على براءته، وقال للقاضية في المحكمة العليا في لوس أنجليس، ليزا لينش، إنه لا يعرف الضحية. وقال: "لم أغتصب جين دو 1 قط أو أعتدي عليها جنسيا".

وقال إن هناك "الكثير من الأمور الخاطئة" في القضية والعديد من "الثغرات".

وطلب محاموه - الذين طالبوا بسجن واينستين لمدة ثلاث سنوات فقط - من القاضي أن يأخذ في الاعتبار تدهور صحته وأطفاله بالإضافة إلى تبرعاته "السخية" للأعمال الخيرية.

وكان واينستين ينظر بعيدا معظم الوقت في المحكمة ولم يُصدر أي ردة فعل عند قراءة الحكم، الذي جاء بعد أن رفض القاضي طلبا من محامي واينستين بمحاكمة جديدة.

وقد بُريء خلال محاكمته في لوس أنجليس من الاعتداء الجنسي على شخص آخر اتهمه بالاعتداء عليه.

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن ثلاث تهم أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي، بما في ذلك واحدة تتعلق بجنيفر سيبل نيوسوم، زوجة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم. وأُعلن عن بطلان المحاكمة.

ومن المرجح أن يستأنف واينستين الحكم.

ويواجه قطب هوليوود السابق عقوبة تصل إلى 18 عاما في السجن في قضية لوس أنجليس.

وتمكن من تجنب عقوبة تصل إلى 24 عاما بعد أن فشلت هيئة المحلفين في الاتفاق على ما إذا كان واينستين قد خطط للاغتصاب أو ما إذا كانت الضحية "معرضة للخطر بشكل خاص".

وفي عام 2020، حُكم على واينستين بالسجن 23 عاما بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد مساعدة إنتاج في عام 2006 وممثلة طموحة في عام 2013. لكنه استأنف الحكم.