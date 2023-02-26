لماذا أطلقت تسمية "أحد الطباشير" على أول أحد من أيام الصوم الكبير في إيرلندا؟

نوالا ماكان

بي بي سي نيوز-أيرلندا الشمالية

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رسم يصور امرأة تقذف الفطائر في الهواء في ثلاثاء الاعتراف

يصادف اليوم أول أحد في الصوم الكبير لدى المسيحيين، والذي كان يُعرف في إيرلندا سابقا باسم (تشوك صنداى) أي أحد الطباشير.

ووصفت فيونا بيرن، أمينة قسم التاريخ في متحف فولك أولستر، هذا الحدث بأنه "عادة ترجع إلى بداية القرن العشرين".

وقالت فيونا، "كان الأولاد الصغار يرسمون حرفي Xs على ظهور معاطف وفساتين النساء العازبات أثناء سيرهن من وإلى القداس. وكانوا في الغالب يلوثوا ثيابهن بالغبار الناتج عن الكتابة بالطباشير أو لمس أكتافهن".

وتوضح أن هذا الفعل يشير إلى أن السيدة "لم تتمكن من الزواج وكان الأمر في ذلك الوقت ذا أهمية".

وتساءلت فيونا "هل هناك سيدة تريد الكشف عن أنها لم تتزوج ومازالت عازبة؟".

كلمة لينت أو الصوم الكبير، هي كلمة إنجليزية قديمة تعني "إطالة". ويلاحظ أن الصوم الكبير يبدأ في الربيع، عندما يصبح النهار أطول. ويمكن طقس الصوم المسيحيين من تذكر صيام يسوع في الصحراء. إنه وقت التخلي عن العادات والماديات واختبار الانضباط الذاتي.

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لا ممارسة للجنس

يرتبط التقليد الأيرلندي القديم لأحد الطباشير مع عيد Shrove أو ثلاثاء الاعتراف والفطائر (بان كيك تيوزداى)، وهو اليوم الأخير قبل الصوم الكبير ويأكل الناس فيه كثيرا استعداد للصوم، ويذهبون إلى الاعتراف "متبرئين من خطاياهم"، كما كانوا يقيمون حفلات الزفاف، استعدادا لفترة تمتد لأكثر من ستة أسابيع من الصيام والتوبةوالتكفير عن الذنوب.

كانت اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والكحول وحتى الجنس من المحظورات على الكاثوليك المتشددين في أيرلندا عند ممارسة الصوم الكبير. ولا يجوز الاستمتاع بالموسيقى أو أي من أشكال المرح. كما كان هناك تقليد يتم فيه إبعاد الآلات الموسيقية لمدة ستة أسابيع خلال الصوم الكبير.

وتوضح فيونا بيرن: "كان يوم ثلاثاء الاعتراف تقليديا آخر يوم للزواج قبل الصوم الكبير، وكان الناس يتسابقون للوصول إلى الكهنة والقساوسة للاعتراف"

كان الجميع ينظر للأشخاص غير المتزوجين على أنهم تجاهلوا واجبهم الاجتماعي للزواج وكانوا يعدون في مرتبة اجتماعية أقل شأنا.

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وبعد ذلك أصبح تركيز يوم أحد الطباشير على العزاب وغير المتزوجين.

قالت فيونا: "كان دور المرأة في ذلك الوقت يتمحور حول الزواج وإنجاب الأطفال والاهتمام بالمنزل".

وأضافت، "النساء بالتأكيد قدمن أشياء كثيرة (أكثر من مجرد الزواج)، لكن ربما لم ينجح الزواج بالنسبة لبعضهن. وكانت كلمة (عانس) لقبا مروعا (بالنسبة للنساء)".

وأشارت إلى أن أحد الطباشير لم يكن تقليدا شائعا في مقاطعة أولستر بأيرلندا الشمالية. إنه كان أكثر شيوعا في الجزء الجنوبي الغربي من أيرلندا خلال الجزء الأول من القرن الماضي.

وفي بعض الأحيان كانت النساء عرضة للسخرية العلنية أو المضايقة بالكلمات أو الحركات البذيئة أثناء سيرهن في الشارع.

كانت ليلة سكيليغ (جزر سكيليغ في أيرلندا) أهم سمات ثلاثاء الاعتراف ، في أجزاء من جمهورية أيرلندا، وخاصة كيري وكورك.

وكانت الحشود الصاخبة تنزل بعد غروب الشمس إلى شوارع المدن وتتجمع لتسخر من الأشخاص الذين كانوا عازبين وتطلب منهم "الذهاب إلى سكيليغ".

وهذا الطلب يأتي لأن جزر سكيليغ الواقعة قبالة مقاطعة كيري لا تزال تعتمد على التقويم القديم وفقا لما قيل، ويعني هذا أنها متأخرة في التقويم عن أيرلندا وسيصل إليها أربعاء الرماد في وقت لاحق، مما يمنح العزاب وقتا إضافيا ليتمكنوا من الذهاب إليها والزواج قبل بدء الصوم الكبير.

في بعض الأحيان، كان أشخاص متخفون يذهبون إلى منازل العزاب وينادون عليهم ويحاولون إخراجهم إلى الشوارع.

"أحد التعاسة "

يسمى أول أحد في الصوم الكبير " أحد التعاسة" Pus Sunday، حيث قيل إن أولئك الذين لم يكن لديهم شريك يظهر على ملامحهم العبوس والتجهم مما يعكس تعاستهم لكونهم عازبين.

ويكون اليوم التالي لأحد الطباشير هو اثنين الملح.

وتوضح فيونا بايرن: "كان يوم اثنين الملح هو اليوم الذي يتم فيه إلقاء الملح على الفتيات اللواتي لم تتزوجن (للحفاظ عليهن) حتى انتهاء الصوم الكبير ".

"كان يقال إن الملح سيحافظ عليهن (دون تلف). لكن هذا التصرف كان أخف وطأة عليهن من وضع علامة X على الظهر بالطباشير أثناء العودة إلى المنزل من القداس".

وأشارت إلى أن ملح الاثنين استهدف النساء (أكثر من الرجال العازبين).

وتوضح فيونا إلى أنها كانت "إشارة إلى (الحفاظ على) دورات الخصوبة عند النساء. لم تكن هناك حاجة للحفاظ على الرجال إذ لا خوف عليهم من مرور الوقت".