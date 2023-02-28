فلسطينيون يحصون خسائرهم بعد جهوم مستوطنين يهود على ممتلكاتهم

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فلسطينيون يحصون خسائرهم بعد جهوم مستوطنين يهود على ممتلكاتهم

قبل 21 دقيقة

شهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف بعد هجوم مستوطنين يهود وإضرام النار في ممتلكات فلسطينية في عدد من القرى شمال الضفة.

جاء ذلك في أعقاب مقتل إسرائيليين اثنين برصاص مسلح فلسطيني، وهما أخوان من مستوطنة قريبة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن فلسطينيا قتل وأصيب أكثر من مائة آخرين في أعمال عنف قرب نابلس ليل الأحد. كما أحرقت عشرات السيارات والمنازل، حسب مسؤول محلي.

وتشهد مدينتا نابلس وجنين مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها.