المغني إيد شيران: زوجتي أصيبت بالسرطان أثناء حملها وتحضيري لألبومي الجديد

مارك سافاج

مراسل شؤون الموسيقى

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شيران يقول إنه كتب ألبومه الجديد وسط حالة من الحزن والأمل

"أصبت بالاكتئاب العام الماضي بعد أن تم تشخيص زوجتي بالسرطان، كما توفي صديقي جمال إدواردز بشكل غير متوقع عن 31 عامًا"، يقول إيد شيران.

ويضيف شيران أن شيري سيبورن، حبيبته منذ الطفولة وزوجته منذ عام 2019، أصيبت بالسرطان خلال حملها بطفلهما الثاني، وإنه لم تكن هناك طريقة لتلقي العلاج إلا بعد الولادة.

في ذلك الوقت، كان النجم يحضر إلى المحكمة بشكل يومي لحضور جلساته المتعلقة بحقوق التأليف والنشر.

وفي مذكرة كتبها شيران بخط يده ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، يشرح فيها التأثير المدمر لتلك الأحداث التي غيّرت حياته وصحته العقلية، وحتى الطريقة التي كان ينظر فيها إلى الموسيقى، ما دفعه لإلغاء نشر مئات الأغاني التي كتبها لألبومه السادس القادم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شيران وسيبورن تزوجا في عام 2019

كان شيران يكتب إلى معجبيه للإعلان عن إصدار ألبومه الجديد (ناقص أو Subtract) الذي سيختتم به سلسلة ألبوماته التي حملت أسماء العمليات الرياضية مثل ( زائد أو + ) عام 2011، ومن ثم (الضرب أو X) و (التقسيم أو ÷) و( يساوي أو =).

جاء ذلك بعد أن توفي صديق شيران "جمال إدواردز" فجأة إثر نوبة قلبية بسبب تعاطيه مادة الكوكايين وشربه الكحول، بحسب الطبيب الشرعي، وبعد ذلك بوقت قصير، واجه شيران محاكمة حقوق الطبع والنشر التي امتدت لثلاثة أسابيع، بسبب مزاعم حول سرقة أغنيته "Shape Of You" التي حققت نحو 6 مليارات مشاهدة عبر يوتيوب.

وعلى الرغم من فوزه في القضية، قال المغني وشريكه جوني ماكديد إن القضية شكلت "ضغطًا غير عادي" بالنسبة لهما.

ويصف شيران صعوبة تلك المرحلة بالنسبة له قائلا: "شعرت وكأنني أغرق، وأنظر للأعلى لكنني لم أتمكن من الخروج للبحث عن الهواء".

صدر الصورة، Annie Leibovitz التعليق على الصورة، تم تصوير العمل الفني للألبوم من قبل المصور الأمريكي الشهير آني ليبوفيتز

ويضيف المغني الشهير شيران أنه لجأ لكتابة الأغاني وما يدور بخاطره لتجاوز تلك المرحلة، وخلال أسبوع، اعتمد شيران أغانيَ جديدةً و "قاتمة" بدلاً من أغانيه التي أمضى سنوات في إعدادها، وأنه لم يحاول صياغة ألبوم يعجب الناس، بل كان يكتب فقط أفكارًا تشبه المرحلة التي يمر بها في حياته.

ونشر النجم مقطع فيديو على منصة إنستغرام، يُظهر عناوين أغانيه التي تم تسجيلها على إحدى الشواطئ، مع لقطات لما يبدو أنه حفل عيد ميلاد طفل.