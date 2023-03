المغني إيد شيران: زوجتي أصيبت بالسرطان أثناء حملها وتحضيري لألبومي الجديد

قبل 11 دقيقة

جاء ذلك بعد أن توفي صديق شيران "جمال إدواردز" فجأة إثر نوبة قلبية بسبب تعاطيه مادة الكوكايين وشربه الكحول، بحسب الطبيب الشرعي، وبعد ذلك بوقت قصير، واجه شيران محاكمة حقوق الطبع والنشر التي امتدت لثلاثة أسابيع، بسبب مزاعم حول سرقة أغنيته "Shape Of You" التي حققت نحو 6 مليارات مشاهدة عبر يوتيوب.

اختيار شيران لعناوين ألبومات تتعلق بعلم الرياضيات، جعلت منه أحد أشهر نجوم الموسيقى في بريطانيا، مع أغاني مثل Shape Of You و Thinking Out Loud التي باتت من أكثر الأغاني سماعا في التاريخ.