كريس روك يتحدث مازحا عن صفعة ويل سميث: "لا تزال تؤلم"

تشيلسي بيلي

بي بي سي نيوز، واشنطن

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

قال الممثل الكوميدي كريس روك إنه سئم من الحديث عن الصفعة "الشائنة" التي تلقاها على وجهه من الممثل الأمريكي ويل سميث، في حفل الأوسكار الماضي، لكنه يريد أن يوضح شيئا واحدا: "إنها مؤلمة".

وجاء ذلك في حديث مطول لروك، 58 عاما، عن صفعة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 خلال عرض كوميدي مباشر خاص على منصة نتفليكس.

وقال روك: "أنتم تعرفون ما يقوله الناس، عن أن الكلمات مؤلمة". لكن "أي شخص يقول الكلمات مؤلمة لم يتعرض للكمة في وجهه".

وأعلن ويل سميث حينها أن الغضب "الذي امتلأت به نفسه" تسبب في قيامه بهذا الفعل.

وأصبحت الحادثة بمثابة أداة تخفيف ثقافية للجدل الدائر حول العنف في الولايات المتحدة، حيث سُمح لسميث بالبقاء في الحفل وتسلم أول جائزة أوسكار له لأفضل ممثل.

كما كانت هناك إشادة بحفاظ الممثل روك على رباطة الجأش بعد الحادث.

وفي أول عرض كوميدي مباشر لخدمة البث المباشر نتفليكس، بعنوان "كريس روك: غضب انتقائي"، تناول الممثل الأمريكي مجموعة كبيرة من القضايا.

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وقال روك في إشارة إلى حادث سميث: "سأحاول تقديم العرض دون الإساءة إلى أي شخص"، "لأنك لا تعرف أبدا من الذي قد يتضايق".

وخصص روك الجزء الأفضل في العرض للحديث عن أزمته مع ويل سميث، واستغل اللحظات الأخيرة للكشف عن مشاعره تجاه الصفعة التي تلقاها.

وقال: "الناس يحبون طرح السؤال، هل تألمت؟ مازال الأمر مؤلم!"، في إشارة إلى تعليق شهير قاله سميث في أحد البرامج الكوميدية عام 1991، "ما زال يؤلمني!"

وتفاخر روك بثباته أثناء تلقي الصفعة من سميث، وقال "لقد تلقيت هذه الضربة مثل (ماني) باكياو (الملاكم الفلبيني الشهير بطل العالم السابق)"، مما أثار حماس الجمهور.

كما أشار إلى عنوان العرض الذي يقدمه على نتفليكس، وقال روك إنه يعتقد أن سميث يمارس "الغضب الانتقائي"، وأن الصفعة مرتبطة بالمتاعب التي تشهدها علاقة سميث وزوجته جادا، أكثر من كونها مزحة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

واعترف سميث وزوجته بصراحة عن تقلبات علاقتهما وتحدثا علنا عن متاعبهما.

وعلق روك مازحا: "لقد تعرضنا للخداع، كل شخص هنا تعرض للغش، ولم يتم إجراء مقابلة مع أي منا من جانب الشخص الذي خدعنا على شاشة التلفزيون".

وأضاف "لقد آذته أكثر مما آذاني".

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بردود الفعل حول تعليقات روك على الحادث، حيث تساءل الكثيرون عن قدرة الممثلين مثل روك على الضحك رغم آلامهم التي يشعرون بها.

وأنهى روك العرض بالحديث عن سبب اختياره عدم الرد على صفعة سميث.