وفاة الكاتب الياباني الحائز على جائزة نوبل كنزابورو أوي

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توفي الكاتب الياباني كينزابورو أوي، الحائز على جائزة نوبل عن عمر يناهز 88 عاماً.

تأثر أوي بشدة بالأدب الفرنسي والأمريكي، وكان معروفاً برواياته القوية عن القصف الذري لليابان والتعامل مع ابنه الذي يعاني من صعوبات في التعلم.

حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994، وحينها أشاد المحكمون برواياته "الشعرية القاتمة" بسبب "صورتها المقلقة للمأزق الإنساني".

قالت دار نشر كودانشة إن وفاته، في 3 مارس/آذار، كانت بسبب الشيخوخة.

وُلد أوي في قرية بجزيرة شيكوكو جنوب اليابان، وينحدر من عائلة من ملاك الأراضي الأثرياء الذين فقدوا معظم ممتلكاتهم بسبب الإصلاح الزراعي الذي فُرض بعد الحرب العالمية الثانية.

كان أوي في العاشرة من عمره عندما انتهت الحرب، وطغى الصراع على حياته المبكرة.

في المدرسة، سُئل عما إذا كان على استعداد للموت من أجل الإمبراطور كل يوم، وتذكر أنه يشعر بالخجل في السرير في الليل عندما قرر أنه لم يكن كذلك.

بعد استسلام اليابان عام 1945، أصبح مفتوناً بالمبادئ الديمقراطية التي تتبناها قوات الاحتلال، وأصبح فيما بعد من أشد المنتقدين لما أسماه العدوان العسكري والاقتصادي لليابان.

وقالت الأكاديمية السويدية إن "الإذلال سيطر عليه بشدة وأدى إلى تلوين الكثير من أعماله. هو نفسه يصف كتاباته بأنها طريقة لطرد الأرواح الشريرة"، مع رواياته التي تصور في كثير من الأحيان عالماً خرج من محوره بواسطة قوى مظلمة ومقلقة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان أوي من أشد المنتقدين للنزعة الاستهلاكية في اليابان بعد الحرب

التحق أوي بجامعة طوكيو عام 1954، حيث درس الأدب الفرنسي وبدأ بكتابة المسرحيات.

بحلول الوقت الذي تخرج فيه في عام 1959، كان قد بدأ بالفعل أول ظهور أدبي له مع "الطريدة وقصص أخرى من الحرب"، حول طيار أمريكي تم إسقاطه وسجنه من قبل قرويين يابانيين ريفيين.

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حازت القصة على جائزة أكوتاغاوا المرموقة للكتاب الجدد، حيث تم الترحيب بأوي باعتباره الكاتب الشاب الواعد الأبرز من بعد ميشيما يوكيو. واقتبست القصة لاحقاً إلى فيلم بواسطة ناغيسا أوشيما.

استقطب شهرة دولية في الستينيات من القرن الماضي من خلال "ملاحظات عن هيروشيما"، ومجموعة مختارة من المقالات حول ضحايا القنبلة الذرية، والجهود الباسلة لأولئك الذين يعتنون بهم.

بناء على طلبه، نشر الكتاب في نفس اليوم الذي نُشر فيه "مسألة شخصية"، وهو سرد فكاهي قاتم عن كفاح أب جديد لقبول ولادة طفله المصاب بتلف دماغي.

كانت القصة مستوحاة من حياته الخاصة. في عام 1963، ولد هيكاري ابن أوي مصابا بفتق دماغي، وتركته الجراحة التي تلت ذلك يعاني من صعوبات في التعلم.

وقال إن الكتابين مرتبطان بشكل لا ينفصم.

وأوضح قائلاً: "أردت إعادة بناء نفسي وعائلتي، لذلك أردت أن أفكر في أفراد هيروشيما الذين أرادوا إعادة بناء حياتهم بعد الكارثة".

عندما كان مراهقاً، انخرط أوي بعمق في الحركة الطلابية الراديكالية، وغالباً ما أغضبت كتاباته المؤسسة السياسية.

ألهم مقتل رئيس الحزب الاشتراكي الياباني في عام 1960، على يد شاب يميني، قصتين قصيرتين أثارتا انتقادات شديدة وتهديدات بالعنف من المنظمات اليمينية.

تمت مقاضاته أيضاُ بتهمة التشهير بسبب مقطع في "ملاحظات عن أوكيناوا"، إذ كتب أن الآلاف من الأشخاص قد أجبروا على الانتحار من قبل الجيش الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية، من خلال إخبارهم أن القوات الأمريكية المتقدمة ستغتصبهم وتعذبهم وتقتلهم.

استحوذ السياسيون اليمينون على المحاكمة الطويلة، لأنهم أرادوا حذف إشارات إلى تورط الجيش من الكتب المدرسية. لكن القاضي حكم في نهاية المطاف لصالح أوي في عام 2011، وقال إن "الجيش متورط بشدة في عمليات الانتحار الجماعية".

الكتابة عن الكرامة

أعلن أوي ذات مرة أن اليابان كانت، أدبياً، دولة من العالم الثالث، ووصف أسلوبه بأنه تمرد ضد "الأرض المقدسة" للكتاب اليابانيين الآخرين، مثل جونيتشي تانيزاكي وياسوناري كاواباتا ويوكيو ميشيما "الذين يعكسون جمالاً وقوة تعد طوكيو مركزهما".

غالباً ما سلطت أعماله المفعمة بالحيوية والعدوانية الضوء على كفاح اليابان الريفي، لا سيما في "الصرخة الصامتة"، وهي رواية وجودية تروي قصة شقيقين يعودان إلى موطن أجدادهما بعد عقود من الانفصال.

على خلفية الأزمات الشخصية، يقود أحد الأخوة تمرداً ضد "إمبراطور السوبر ماركت"، وهو كوري جلب إلى اليابان كعبد خلال الحرب، ويريد شراء ممتلكات العائلة، بينما يقوم الأخ الآخر بالتقاط أسرار ماضي عائلته.

قالت أكاديمية نوبل "للوهلة الأولى يبدو أنها تتعلق بثورة فاشلة، لكن الرواية تتعامل بشكل أساسي مع علاقات الناس مع بعضهم البعض في عالم محير تندمج فيه المعرفة والعواطف والأحلام والطموحات والمواقف مع بعضها البعض".

في السنوات اللاحقة، أصبح موضوع الخلاص أكثر انتشاراً في عمله. في نفس الوقت تقريباً، تغلب ابنه على صعوباته المبكرة وأثبت نفسه كمؤلف موسيقي ناجح.

قال أوي إن كتاباته في النهاية ركزت على مصدر قلق واحد. قال: "أكتب عن كرامة الإنسان".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نظّم الكاتب مظاهرة حاشدة مناهضة للأسلحة النووية في طوكيو قبل 10 سنوات

تم ترشيحه لجائزة نوبل أكثر من مرة، وفاز في النهاية عام 1994.

قال الروائي الياباني: "في كل مرة يُذكر فيها اسمي، كنت أعتقد أنها مزحة".

وعندما جاء التكريم قال إن رد الفعل كان "مفاجأة تامة"، مضيفاً: "أنا شخص يكتب الروايات، وفي نفس الوقت أنا شخص يقرأ".

وتلا جائزة نوبل التي حصل عليها وسام الثقافة الياباني، لكنه رفض قبوله لأنه منح من قبل الإمبراطور، قائلاً: "لا أعترف بأي سلطة، أي قيمة، أعلى من الديمقراطية".

بعد حادث فوكوشيما النووي عام 2011، نمت معارضته للتكنولوجيا بشكل أقوى. وقال إن اليابان عليها "واجب مقدس" للتخلي عن الطاقة النووية، وشارك في مسيرة حاشدة في طوكيو عام 2013.

كان المؤلف متزوجاً من يوكاري، أخت المخرج السينمائي الراحل جوزو إيتامي، الذي اشتهر بأسلوبه الهجائي للحياة العصرية في عام 1960.