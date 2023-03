حفل الأوسكار 2023: من سيفوز هذا العام؟

ستيفن ماكنتوش

بي بي سي نيوز

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تأمل ميشيل يوه في تكرار فوزها بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز إندبندنت سبيريت الأسبوع الماضي

تتجه الأنظار إلى هوليوود لمعرفة ما إذا كان فيلم Everything Everywhere All At One قادراً على اكتساح جوائز الأوسكار خلال موسم هذا العام، فيلم المغامرة هو المرشح الأول للفوز بأفضل تصوير بعد النجاح في مجموعة من المجموعات السابقة في حفل الجوائز، إلا أنه يواجه منافسةً من فيلمين آخرين وهما All Quiet on the Western Front وThe Banshees of Inisherin.

المرشحون الأوائل في فئات التمثيل لجوائز الأوسكار هم أوستن بتلر وبريندان فريزر وكيت بلانشيت وميشيل يوه.

وكان موسم جوائز 2023 من أكثر المواسم التي لا يمكن التنبؤ بها في السنوات الأخيرة، حيث كانت ثلاث من فئات التمثيل الأربعة قريبة جدًا في المنافسة.

تنوع الفائزون من جوائز الاحتفالات الكبرى الأخرى مثل جوائز SAG و Baftas و Golden Globes، وهناك عدم توافق في الآراء حول من سيحصل على الجائزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار نتيجة لذلك.

من الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جيمي كيميل وغييرمو ديل تورو يحضران حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي التسعين في مسرح دولبي في 4 مارس 2018 في هوليوود، كاليفورنيا

سيقدّم المذيع الأمريكي جيمي كيميل حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين الذي سيكون في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

واستضاف جيمي كيميل حفل توزيع جوائز الأوسكار آخر مرة في عام 2018، عندما فاز منتج الأفلام غييرمو ديل تورو لعمله The Shape of Water بجائزة أفضل صورة لفيلمه.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يقدّم فيها مضيف برنامج الحوار حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ربما يحاول الكوميدي الأمريكي نسيان المناسبة الأخرى عام 2017، عندما دخلت حالة من الفوضى إلى الحفل عقب الإعلان عن الفائز الخطأ بجائزة أفضل صورة.

كجزء من حملة دعائية إعلامية في مسرح دولبي يوم الأربعاء، قال كيميل مازحاً عن كيفية تغير لون السجادة الحمراء في المكان لأول مرة منذ عام 1960.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قام Kimmel (أقصى اليمين) بإلقاء الضوء على لون السجادة الجديد خلال مكالمة إعلامية يوم الأربعاء.

وفي إشارة إلى قيام ويل سميث بصفع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، قال كيميل: "لقد كان الناس يتساءلون عما إذا كانت هناك أي مشكلة هذا العام، وهل سيكون هناك أي عمل عنف هذا العام؟ أنا بالتأكيد لا آمل ذلك. ولكن إذا كان هناك، أعتقد أن قرار الذهاب مع سجادة بلون الشمبانيا الذهبي بدلاً من السجادة الحمراء يُظهر مدى ثقتنا في أنه لن يتم إراقة الدماء."

وفقًا لصحيفة The Hollywood Reporter، تم اتخاذ قرار تغيير لون السجادة لأسباب عملية. ما يعني أن المنظمين "يمكن أن ينتقلوا بشكل أكثر سلاسة من النهار إلى الأجواء المسائية الأنيقة".

من يقدّم الجوائز خلال الحفل؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيحضر الفائزون في العام الماضي (من اليسار إلى اليمين) أريانا ديبوز وتروي كوتسور وجيسيكا شاستين، لكن ويل سميث سيكون غائباً

بحسب التقاليد المعتمدة، فإن الفائزين الأربعة في العام السابق يعودون في حفل توزيع جوائز الأوسكار لتقديم الجوائز إلى من يخلفهم.

وهذا العام، يعود ثلاثة من الفائزين في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022 - جيسيكا شاستين وأريانا ديبوس وتروي كوتسور - إلا أن الفائز الرابع، ويل سميث سيغيب عن هذا التقليد السنوي بسبب قرار منعه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات.

ومن بين النجوم الأخرين التي ستقدم جوائز هذا العام: هاريسون فورد ونيكول كيدمان وصامويل إل جاكسون ودواين جونسون وزوي سالدانا وسيجورني ويفر وجون ترافولتا وإميلي بلانت وجلين كلوز وجينيفر كونيلي وفلورنس بيو.

ومن المثير للاهتمام أن الممثلة الأمريكية هالي بيري قد تمت دعوتها أيضًا للحضور، ولا تزال المرأة من غير ذوي البشرة البيضاء الوحيدة التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار ، لكن من الممكن أن تحصد ممثلة أخرى لا تنتمي للعرق الأبيض جائزة هذا العام مع وجود الممثلة ميشيل يوه.

ومن بين مقدمي العروض الآخرين بول دانو وأندرو جارفيلد وكارا ديليفين وكيت هدسون ومايكل بي جوردان وجوناثان ماجورز وميندي كالينج وإيفا لونجوريا وجوليا لويس دريفوس وآندي ماكدويل وريز أحمد.

وسينضم إليهم أنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وهيو جرانت وسلمى حايك بينولت وميليسا مكارثي وهالي بيلي وجانيل موناي وكوستلوف وإليزابيث أولسن وبيدرو باسكال.

من هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يواجه بريندان فريزر (إلى اليسار)أوستن بتلر (على اليمين) في فئة أفضل ممثل تنافسية

المثير للإعجاب أن الفائزين هذا العام هم الأصعب توقعًا لبعض الوقت ، نظرًا للاختلاف في العديد من الاحتفالات التمهيدية.

لكن الشيء الوحيد الذي يثق فيه النقاد هو فوز النجم Ke Huy Quan عن فيلم Everything Everywhere All At One بجائزة من فئة التمثيل كأفضل ممثل مساعد .

خلاف ذلك، فاز كل من ذا ويل وبرندن فراسر زإلفس وأوستن بتلر بمجموعة من جوائز أفضل ممثل في أحداث كبرى أخرى ويمكن لأي منهما الفوز بجائزة الأوسكار.

ويمكن القول إن أفضل ممثلة مساعدة هي الأكثر انفتاحاً في فئات التمثيل - مع سباق ثلاثي بين أنجيلا باسيت عن فيلم Wakanda Forever وكيري كوندون عن فيلم The Banshees of Inisherin وجيمي لي كورتيس لدوره عن فيلمEverything Everywhere All At One.

من سيفوز بأفضل صورة؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم اختيار كل شيء في كل مكان في وقت واحد كأفضل ميزة في جوائز إندبندنت سبيريت الأسبوع الماضي

في هذه المرحلة، كان فيلم Everything Everywhere All at Onceهو المرشح الأوفر حظاً، بعد أن فاز تقريباً بكل الجوائز التي تأهل لها - باستثناء جائزة BAFTA .

كانت الأكاديمية البريطانية أقل اهتماماً بالفيلم مما كان عليه الناخبون الأمريكيون، وأعطى حفل الـ BAFTA جوائز أكثر بكثير لفيلم All Quiet on the Western Front.

في حفل توزيع جوائز الأوسكار، كانت ملحمة الحرب العالمية الأولى هي ثاني ملحمة المراهنات المفضلة للفوز بالجائزة الأولى، تليها The Banshees of Inisherin.

ويتم تحديد أفضل صورة من خلال اقتراع تفضيلي يُطلب من خلاله من أعضاء الأكاديمية ترتيب الأفلام العشرة المرشحة من الأكثر إلى الأقل تفضيلاً.

يمكن أن يعني ذلك أن الفيلم، الذي يحظى بتأييد عاطفي من قبل فئة صغيرة نسبياً في الأكاديمية، يُمكن أن يخسر أمام فيلم يُرضي عددًا أكبر من الناخبين بشكلٍ عام.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون العمل الممتعٌ للجمهور مثل Top Gun: Maverick ، حصاناً أسود في أفضل سباق مصور نظراً للعدد الكبير من أصوات المركزين الثاني والثالث التي من المحتمل أن يحصل عليها.

من يؤدي استعراضاً خلال الحفل؟

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ستؤدي ريهانا عرضاً في حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد شهر واحد من تقديم عرض في نهاية الشوط الأول في ال Super Bowl

ستقوم الفنانة ريهانا بعرض استعراضي في حفل تقديم جوائز الأوسكار بعد شهر واحد بالضبط من أدائها المثير في Super Bowl. وستؤدي أغنية Lift Me Up (من فيلم Black Panther: Wakanda Forever)، والتي تم ترشيحها لأفضل أغنية أصلية.

الفائز الأكثر ترجيحاً في هذه الفئة هو Naatu Naatu من فرقة RRR والذي سيقدمه كل من المغني الهندي راهول سيبليجونج والمغنية الهندية كالا بهايرافا في الحفل.

وسيقدم عرضاً لأغنية This Is A Life من فيلم Everything Everywhere All at Once المغني الاسكوتلندي ديفيد بيرن والفرقة الأمريكية سون لوكس والممثلة الأمريكية ستيفاني هسو، بينما ستؤدي مؤلفة الأغاني الأمريكية ديان وارن والممثلة الأمريكية صوفيا كارسون أغنية Applause من فيلم Tell It Like a Woman.

في حين لن تؤدي الفنانة ليدي غاغا أي عرض، على الرغم من أن أغنيتها Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick هي العمل الفني المرشح الخامس في هذه الفئة. ليدي غاغا تحضر الحفل رغم ذلك، لذلك يأمل المعجبون في أن تقدم أداءً مفاجئاً.

في مكان آخر، ستؤدي مؤلفة الأغاني الأمريكية ليني كرافيتز خلال مقطع In Memoriam أو "الذكرى" الذي يكرّم شخصيات فنية في مجال التمثيل لقت حتفها خلال العام الماضي.

لماذا سمّيت جوائز الأوسكار بهذا الاسم؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يبلغ طول تمثال الأوسكار 13.5 بوصة (34 سم) ويزِن 3.8 كجم (8.5 رطل)

رسمياً، هذا الحفل هو حفل جوائز "الأكاديمية"، لكنه عُرف باسم جوائز الأوسكار منذ عقود.

هناك ثلاثة مصادر محتملة: أحدها هو الكاتب الأمريكي الراحل سيدني سكولسكي، الذي زعم أنه منح الجائزة لقبها.

فيما تزعم الممثلة الأمريكية بيت ديفيس أن الاسم مشتقٌ من ملاحظتها أن ظهر التمثال الصغير يشبه زوجها الموسيقي هارمون أوسكار نيلسون.