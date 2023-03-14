جوائز الأوسكار 2023: الحدث السينمائي الأبرز يحقق ارتفاعاً بنسب المشاهدة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الممثلة الأمريكية جايمي لي كورتيس فازن بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد

تابع 18,7 مليون مشاهد حفلة توزيع جوائز الأوسكار، لتسجّل المناسب ارتفاعاً في نسب المشاهدة للسنة الثانية على التوالي، بحسب ما أعلنت قناة "ايه بي سي" الأمريكية.

ويشكل ذلك زيادة بنسبة 12 بالمئة عن معدّل المشاهدة عن العام الماضي، حين تسببت صفعة ويل سميث لمقدّم الحفلة كريس روك بتعكير صفوه الحدث.

ويستمر الانتعاش في نسب متابعة الحدث السينمائي الأبرز لكن بوتيرة بطيئة، بعدما كانت لامست أدنى مستويات لها خلال جائحة كوفيد-19، بحسب فرانس برس.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فريق فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" الفائز بمعظم الجوائز هذا العام

في العام 2021، نُظّم الاحتفال مع حضور محدود بسبب الجائحة، فيما بلغ عدد متابعيه أدنى مستوى على الإطلاق وبلغ 9,85 ملايين مشاهد.

وساهمت عوامل عدة هذه السنة في انتعاش نسبة المتابعة التلفزيونية للحفلة وإعادة الاهتمام بهذا الحدث، أهمها تولّي جيمي كيميل تقديم الاحتفال من جديد، ووجود فيلم يتميز بالابتكار مثل "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" ضمن الأعمال المتنافسة، إضافة إلى انتاجات ضخمة وجماهيرية على غرار "توب غَن: مافريك" و"أفاتار: طريق المياه".

ويشكل هذا الاتجاه التصاعدي لمعدل المشاهدين نتائج سارة لمنظمي الحفلة، لأن النقل التلفزيوني التقليدي لها تأثر سلباً جراء تنامي الإقبال من الشباب خصوصاً على الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو على الطلب.

ورغم الارتفاع في معدّل المتابعة التلفزيونية للحدث، إلا أنّ أرقام هذه السنة تشكل ثالث أدنى مستوى على الإطلاق.

وحظيت الأمسية التي طبعت بإطلالتين غنائيتين لريهانا وليدي غاغا الأمسية، بإشادة من النقاد.

كذلك شهدت الجوائز محطة تاريخية، مع فوز ميشيل يو بجائزة أفضل ممثلة، لتكون أول ممثلة من أصل آسيوي تنال هذه المكافأة الكبرى.