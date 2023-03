بول أوستر: الكاتب الأمريكي الشهير "في بلاد السرطان"

قبل ساعة واحدة

توظيف السيرة الذاتية

لم يقتصر دور أوستر على الكتابة الروائية فقط، بل كتب سيناريوهات عدة أفلام من بينها "الدخان عام 1995"، كما كتب وأخرج أفلام "لولو على الجسر Lulu on the Bridge" عام 1998، و"الحياة الداخلية لمارتن فروست The Inner Life of Martin Frost" عام 2007.