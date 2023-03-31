الجداريات الملكية ووحيد القرن النادر: أفضل اللقطات من أفريقيا
مجموعة مختارة من أفضل الصور من جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.
نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وزوجها يتسلمان هدية من قماش كينت التقليدي من الزعيم أوساباريما كويسي أتا الثاني، أثناء زيارة رسمية إلى غانا يوم الثلاثاء.
في اليوم نفسه، زينت صور لاعب كرة القدم النيجيري، فيكتور أوسيمين، وزميله في نادي نابولي هذه اللوحة الجدارية في إيطاليا.
صياد يمسك برمح ويبحث عن سرطان البحر قبالة ساحل داكار بالسنغال، يوم السبت.
الممثل البريطاني من أصل زيمبابوي، ريج جان بايدج، يحيي المعجبين في العرض الأول لفيلمه في لوس أنجليس بالولايات المتحدة، يوم الأحد.
والممثلة الجنوب أفريقية، ثوسو مبيدو، تتجه إلى السجادة الحمراء في المدينة نفسها في اليوم السابق.
ملك بلجيكا، فيليب، يوقع على لوحة جدارية في كيب تاون بجنوب إفريقيا.
سودان، آخر ذكر من ذكور وحيد القرن الأبيض الشمالي، يُعرض في متحف نيروبي الوطني في كينيا يوم الثلاثاء. وقد نفق عن عمر 45 عاما، ونُقلت بعد ذلك رفاته إلى جمهورية التشيك ليتم حفظها من خلال التحنيط.
الشرطة تواجه المتظاهرين يوم الاثنين في العاصمة الكينية، حيث يحث الزعماء الدينيون والدبلوماسيون الرئيس وزعيم المعارضة على إجراء محادثات سلام.
راقصون صوفيون يتأرجحون ويرقصون في حركات دائرية في القاهرة، مساء الأربعاء.
حان وقت الصلاة: صورة من داخل مسجد الإمام الشافعي العتيق في القاهرة.
من الشائع خلال شهر رمضان في السودان أن يوقف الناس حركة المرور في المساء ويدعو الغرباء للانضمام إليهم للإفطار بعد الصيام، كما يفعل هذا الرجل في العاصمة الخرطوم يوم السبت.
رجل يمتطي حصانه ويستمتع الاثنان معا بالشاطئ في مدينة طنجة المغربية، يوم الأحد.
زوار معرض في الولايات المتحدة يلتقطون صورة لقطعة للفنان الغاني أمواكو بوافو ، والتي تسمى هدسون بيرك 1.
المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة المالية فاتوماتا دياوارا تتخذ وضعية استعدادا لالتقاط صور في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء.
المغنية الصحراوية، عزيزة إبراهيم، تغني على المسرح في إسبانيا، يوم الجمعة.