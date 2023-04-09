تويتر: بي بي سي تعترض على تصنيف التطبيق لها بأنها "وسيلة إعلامية ممولة من الحكومة"

آدم دوربين

بي بي سي نيوز

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Twitter

اعترضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على تسمية جديدة تصفها بأنها "وسيلة إعلام ممولة من الحكومة" على أحد حساباتها الرئيسية على تويتر.

وتقول بي بي سي إنها تتحدث إلى شركة التواصل الاجتماعي حول التصنيف على حساب @BBC "لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".

وأصدرت بيانا قالت فيه: "بي بي سي كانت، وستظل دائما، مستقلة. نحصل على تمويلنا من الجمهور البريطاني من خلال رسوم الترخيص".

وتم الاتصال بتويتر للتعليق.

تحدد الحكومة رسوم الترخيص السنوية البالغة 159 جنيهاً إسترلينياً (197 دولاراً)، المطلوبة بموجب القانون لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر أو البث المباشر في المملكة المتحدة، لكن تدفعها الأسر البريطانية الفردية.

ورغم أن حساب @BBC، الذي لديه 2.2 مليون متابع، قد تم تصنيفه بهذا الشكل، إلا أن الحسابات الأكبر بكثير المرتبطة بأخبار بي بي سي والإنتاج الرياضي لا توصف حالياً بالطريقة نفسها.

وينشر هذا الحساب بشكل أساسي تحديثات حول البرامج التلفزيونية والبرامج الإذاعية والبودكاست وغيرها من المواد غير الإخبارية التي تنتجها هيئة الإذاعة البريطانية.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

ويرتبط التصنيف بصفحة على موقع المساعدة الخاص بتويتر تقول إن "حسابات وسائل الإعلام التابعة للدولة" تُعرف بأنها "منافذ تمارس فيها الدولة السيطرة على المحتوى التحريري من خلال الموارد المالية والضغوط السياسية المباشرة أو غير المباشرة و/أو السيطرة على الإنتاج والتوزيع".

وبصفتها هيئة الإذاعة الوطنية في المملكة المتحدة، تعمل بي بي سي من خلال ميثاق ملكي متفق عليه مع الحكومة.

وينص ميثاق بي بي سي على أن الشركة "يجب أن تكون مستقلة"، لا سيما فيما يتعلق بـ"القرارات التحريرية والإبداعية، والأوقات والطريقة التي يتم بها تقديم إنتاجها وخدماتها، وفي إدارة شؤونها".

ويأتي تصنيف تويتر الجديد لحساب بي بي سي بعدما فعل الشيء نفسه مع هيئة الإذاعة العامة الأمريكية "إن بي آر".

في البداية وصفت شركة التواصل الاجتماعي "إن بي آر" بأنها "وسيلة إعلامية تابعة للدولة" - وهي تسمية أعطيت لمنافذ أخرى، بما في ذلك روسيا اليوم الروسية وشينخوا الصينية.

وتم تغيير التصنيف لاحقاً إلى نفس علامة "وسائل إعلام ممولة من الحكومة" المطبقة الآن على حساب @BBC. وقالت "إن بي آر" إنها ستتوقف عن التغريد من الحساب ما لم يتم تعديل التصنيف.

وجمعت رسوم الترخيص 3.8 مليار جنيه إسترليني (4.7 مليار دولار) في عام 2022 لهيئة الإذاعة البريطانية، وهو ما يمثل حوالي 71 في المئة من إجمالي دخل بي بي سي البالغ 5.3 مليار جنيه إسترليني - والباقي يأتي من أنشطتها التجارية وغيرها من الأنشطة مثل المنح وإيرادات الإيجار.

كما تتلقى بي بي سي أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني سنوياً من الحكومة لدعم الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية، والتي تخدم في الغالب الجماهير غير البريطانية.

وبموجب القانون، يتعين على كل أسرة في المملكة المتحدة دفع رسوم الترخيص (مع بعض الإعفاءات) إذا:

شاهدت البرامج أو سجلتها أثناء عرضها على أي قناة تلفزيونية

شاهدت أو بثت البرامج مباشرة على أي خدمة تلفزيونية عبر الإنترنت - على سبيل المثال، "أول فور" أو يوتيوب أو أمازون برايم فيديو

نزلت أو شاهدت أي من برامج بي بي سي على "بي بي سي آي بلاير"

ويجري تحصيل رسوم الترخيص وإنفاذ عدم الدفع من قبل الشركات الخاصة التي تتعاقد معها الشركة، وليس حكومة المملكة المتحدة.