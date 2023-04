الذكاء الاصطناعي: أغنية من تأليف وتلحين تكنولوجيا استنساخ الأصوات

قبل ساعة واحدة

لقد تعاون النجوم في الأغاني السابقة بما في ذلك (The Ride) و (Live For)

تحاكي أغنية (Heart On My Sleeve)، عمل نجمة البوب والممثلة سيلينا غوميز، التي سبق لها أن واعدت المغني (The Weeknd)، ومنذ نشرها يوم الجمعة، حققت الأغنية أكثر من 8.5 مليون مشاهدة على تيكتوك، بالإضافة إلى تشغيلها أكثر من 254000 مرة على تطبيق سبوتيفاي Spotify .