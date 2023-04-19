كاهن يقيم قداساً في حانة أيرلندية بعد إغلاق الكنيسة للصيانة

19 أبريل/ نيسان 2023، 16:14 GMT آخر تحديث قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Adrienne Clarke التعليق على الصورة، خاطب الأب مايكل كوزاك المصلين في حانة ايريلاكس

كشف كاهن في لوكسمبورغ، أنه حوّل حانة أيرلندية إلى كنيسة مؤقتة، بعد أن لم يتمكن من العثور على مكان لإقامة قداس الأحد.

الأب مايكل كوزاك من مقاطعة غالواي في أيرلندا، هو كاهن أبرشية في لوكسمبورغ.

وقال إنه اضطر إلى البحث عن مكان يذهب إليه بعد إغلاق كنيسته لأعمال التجديد.

وأضاف: "لدينا مجموعة كبيرة من المصلين، عددهم أكثر من ألف. راجعت عدة كنائس هنا (في لوكسمبورغ) لكن الأوقات كانت متعارضة".

وقال إن العثور على مكان بديل بدا وكأنه مهمة مستحيلة، لكن أحد الأصدقاء اقترح عليه التحدث إلى أصحاب حانة أيرلندية محلية.

وقال لبرنامج :"غوود مورنينغ ألستر" على بي بي سي: "حصلت على رقمهم واتصلت بهم".

وتدير أدريان وفينسنت كلارك حانة "إيريلاكس" في وسط مدينة لوكسمبورغ.

وبينما كانت في عطلة في جزيرة لانزاروت في إسبانيا، تلقت أدريان مكالمة غير متوقعة.

وقالت: "كنت أسترخي في عطلة ورن الهاتف وكان هناك صوت بنبرة رسمية للغاية".

وأضافت: "قلت، أوه، لا بد أنها عملية احتيال، الأمر ليس حقيقياً. هذا الرجل شخص جيد حقاً".

وبعد الاستماع إلى محنة الكاهن، وافقت أدريان على المساعدة.

وقالت: "أخبرته أن يتصل في الأسبوع المقبل. إذا كانت عملية احتيال، فلن يتصل".

حضر الأب مايكل وأقام القداس ليومين على التوالي، بعد أن وجد مكاناً آخر ليقيم فيه القداس.

صدر الصورة، ADRIENNE CLARKE التعليق على الصورة، قدمت الحانة كؤوس من الجعة بعد القداس

وعادة ما تُغلق الحانة أيام الأحد، لكن الأب مايكل قال إنها فتحت "بعد القداس الثاني" الذي أقيم فيها، وقدموا "كؤوس كبيرة من بيرة غينيس".

وسألت سارة بريت، مذيعة بي بي سي، الكاهن عما إذا كانت هذه القصة غير المتوقعة قد أخجلت الأبرشية.

وقال الأب مايكل: "أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تُصاغ بها الفكرة، ولكن ربما لا يمكننا قول ذلك".

وأضاف الكاهن: "لكنهم (الأبرشية) انزعجوا لأننا لم نتمكن من العثور على مكان".