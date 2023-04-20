أليك بالدوين يستأنف تصوير فيلمه على الرغم من مواجهته لتهمة القتل غير العمد لمصوّرته

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أليك بالدوين أقرّ بأنه غير مذنب بالقتل غير العمد في حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة المصوّرة هالينا هاتشينز

يُستأنف العمل في تصوير فيلم الممثل أليك بالدوين "راست" (صدأ)، وهو من نوع أفلام الويسترن، اليوم الخميس، بعد 18 شهراً من حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

ولا يزال بالدوين الذي أقرّ بأنه غير مذنب في تهمتين بالقتل غير العمد وجهتا إليه، يلعب دور البطولة في الفيلم.

ويبدأ التصوير في الفيلم مرة أخرى في موقع جديد في ولاية مونتانا الأمريكية.

وقالت ميلينا سبادون، محامية الشركة المنتجة للفيلم: "سيمنع أي استخدام للأسلحة الفعّالة وأي شكل من أشكال الذخيرة".

وأضافت "الذخيرة الحيّة هي محظورة في موقع التصوير، كما كانت كذلك دائما".

وستحل بيانكا كلاين محل هاتشينز كمصورة سينمائية، مع عودة جويل سوزا الذي أصيب في إطلاق النار في نيو مكسيكو، كمخرج للعمل.

وسيكون ماثيو زوج هاتشينز منتجاً تنفيذياً. أما بالدوين فهو منتج وبطل الفيلم.

و في فبراير/ شباط، قالت الشركة المنتجة، التي يعد بالدوين جزءاً منها، إن المشهد الذي كان يجري التدريب عليه عندما وقع الحادث لهاتشينز اثناء تصويرها للفيلم، قد أعيدت كتابته الآن.

وأضافت الشركة أن كلاين التي تتضمن أعمالها أفلام "مارسيل ذا شل ويذ شوز أون" و"قصة رعب أمريكية"، "ستكمل رؤية هالينا (المصورة السابقة) للفيلم" وستتبرع بأجرها للجمعيات الخيرية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المصورة السينمائية هاتشينز كانت توصف بأنها موهبة صاعدة في صناعة السينما

وقال المخرج سوزا في فبراير/ شباط: "على الرغم من الحلو والمرّ، إلا أنني ممتن لأن فريق الإنتاج الجديد الرائع والمتفاني الذي انضم إلى الممثلين وطاقم العمل السابقين ملتزم بإكمال ما بدأته أنا وهالينا".

"سأكرس كل جهدي في هذا الفيلم لتكريم إرث هالينا وجعلها فخورة. إنه لشرف لي أن أتابع ذلك نيابة عنها".

نفي التهم

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وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كان بالدوين يتدرب على أداء مشهد في موقع التصوير في مزرعة بالقرب من منطقة "سانتا في"، بولاية نيو مكسيكو، عندما أطلق النار من مسدس "مزيّف" كان يحمله، لكنه كان محشوا بذخيرة حية، ما أدى إلى وفاة المصورة السينمائية الأوكرانية المولد البالغة من العمر 42 عاماً.

ووجه مكتب المدعي العام لمنطقة "سانتا في" في الشهر الماضي تهمة القتل غير العمد ضده وضد مزودة الأسلحة للفيلم هانا غوتيريزريد.

ونفى محامو الاثنين ارتكاب أي مخالفات وقالا إنهما يعتزمان مواجهة الاتهامات في المحكمة.

ووصف محامي بالدوين، لوك نيكاس، قرار توجيه الاتهام إلى الممثل بأنه "إخفاق فظيع في تطبيق العدالة".

وقال نيكاس "لم يكن لدى السيد بالدوين أي سبب للاعتقاد بوجود رصاصة حية في المسدس - أو في أي مكان في موقع تصوير الفيلم". وأضاف "لقد اعتمد على المهنيين الذين عمل معهم، والذين أكدوا له أن المسدس لا يحتوي على طلقات حية".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة استماع أولية لمدة أسبوعين في "سانتا في" في أوائل مايو/ أيار لتقرير ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمضي قدما في إجراءات القضية في المحاكمة.

وتوصل نجم هوليوود إلى تسوية في دعوى وفاة غير مشروعة رفعها زوج هاتشينز.

في فبراير/ شباط، رفعت عائلة هاتشينز دعوى مدنية جديدة ضد بالدوين وشركة الإنتاج للحصول على تعويضات عن الاعتداء المزعوم والإهمال، والتسبب المتعمد في كرب وأذى عاطفي وفقدان شريك العمر.