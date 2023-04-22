باري همفريز: رحيل الكوميدي الذي جسد شخصية إدنا إيفراج

بول غلين

مراسل شؤون الترفيه - بي بي سي

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، باري همفريز

توفي الفنان الأسترالي باري همفريز، الذي اشتهر بشخصيته الكوميدية دام إدنا إيفراج، عن 89 عاما.

وكان النجم في المستشفى في سيدني بعد تعرضه لمضاعفات بعد جراحة الورك في مارس/آذار، حيث كان قد تعرض للسقوط في فبراير/شباط.

وقد حقق أشهر إبداعات همفريز نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة في سبعينيات القرن الماضي ، وحصل على برنامج الدردشة التلفزيوني الخاص به، وهو "تجربة دام إدنا إيفراج"، في أواخرالثمانينيات.

ومن بين شخصياته الأخرى السكير الفاسد السير ليه باترسون.

و تدفقت عبارات التكريم على همفريز مع انتشار خبر وفاته، بما في ذلك من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي قال "كان ذكيا وساخرا وكاتبا وفريدا من نوعه، وكان موهوبا ".

وفي بيان ، تذكرته عائلته على أنه "بقي هو نفسه تمامًا ولم يتغير حتى النهاية ، ولم يفقد أبدًا عقله اللامع وذكاءه الفريد وكرم روحه".

وقالوا إن معجبي همفريز كانوا "قيمين بالنسبة له"، وإن شخصياته "التي جلبت الضحك للملايين، ستعيش".

وكان همفريز المولود في ملبورن قد انتقل إلى لندن في عام 1959، وظهر في عروض ويست إند مثل ماجيماي وأوليفر، مستوحيا عروضه من حركة الدادائية الفنية العبثية الطليعية، وأصبح شخصية بارزة في المشهد الكوميدي البريطاني جنبا إلى جنب مع معاصريه مثل آلان بينيت ودودلي مور وسبايك ميليغان.

وقال الصحفي والمذيع أندرو نيل إنه زار همفريز في المستشفى قبل أسبوعين: "كانت معنوياته وذكاءه حادًا كما كان دائمًا" ، على حد قوله.

وأضاف "أنا أعتبر نفسي محظوظًا أنني تمكنت من رؤيته مرة أخرى."

"مرحبا حيوان الأبوسوم!"

وقد ظهرت شخصية "السيدة إدنا" لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي عندما كان يعيش في أستراليا، كمحاكاة ساخرة لربات البيوت في الضواحي، استنادًا إلى شخصية والدته.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جسد همفريز شخصية "دام إدنا" المستوحاة من شخصية والدته

وقال همفريز لصحيفة الغارديان في عام 2018: "كانت إدنا خجولة بشكل مؤلم في البداية، يصعب تصديقها!"

و أصبحت أكثر فظاعة مع مرور السنين ، واشتهرت بشعرها الملون باللون البنفسجي ، ونظاراتها البراقة وعبارة: "مرحبا أبوسوم!"

وفاجأت السيدة إدنا الملك تشارلز الثالث وكاميلا، الملكة القرينة، في عرض "منوعات ملكية" لعام 2019 عندما جلست بالقرب من الاثنين وقالت مازحة "لقد وجدوا لي مقعدا أفضل" قبل الانتقال.

وظهر همفريز في دور سيدة إدنا على خشبة المسرح، وعلى الشاشة وفي المطبوعات طوال حياته المهنية الطويلة.

حتى أن همفريز كتب سيرته الذاتية، حياتي الرائعة، منتحلا الشخصية.

و من بين شخصياته الشهيرة الأخرى على خشبة المسرح والشاشة، شخصية الجد ساندي ستون.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جسد باري همفريز شخصية دام إدنا على الشاشة وعلى خشبة المسرح

وقال عن ستون في عام 2016 أنه قد "يشعر أخيرا أنني تحولت إليه".

وأعلن الممثل الكوميدي والمؤلف والمخرج وكاتب السيناريو، والذي كان أيضا رساما متحمسا للمناظر الطبيعية، عن جولة وداع في عرضه المسرحي الساخر لشخص واحد في عام 2012. لكنه عاد العام الماضي بسلسلة من العروض التي تسترجع مسيرته المهنية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جسد همفريز بصوته شخصية سمكة القرش "بروس" في فيلم الصور المتحركة "البحث عن نيمو"

و تضمنت أدواره الأخرى تجسيد سمكة القرش بروس في فيلم الرسوم المتحركة Pixar Finding Nemo عام 2003، بالإضافة إلى ظهوره في عام 1967 الكوميديا بيدازلد وسبايس وورلد وذا هوبيت وأبسولوتلي فلبيولس.