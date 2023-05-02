حفل ميت غالا 2023: النجوم يجتمعون للاحتفاء بكارل لاغرفيلد

بيرند ديبوسمان جونيور

بي بي سي نيوز ، واشنطن

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تألق ليل ناس إكس بزيه المرصع بالجواهر وظهر وهو شبه عار

في عالم الموضة، هناك عدد قليل من الأحداث التي تكون كبيرة وجديرة بالاهتمام على منصة إنستغرام ومطلوبة بشدة مثل حفل "ميت غالا" السنوي في مدينة نيويورك.

الحدث، المعروف بقائمة الضيوف المرصعة بالنجوم والأزياء الفخمة، تم تصميمه هذا العام على رمز الموضة الراحل كارل لاغرفيلد.

يجمع الحفل المخصص للمدعوين فقط الأموال لمعهد الأزياء في متحف متروبوليتان للفنون.

ومن المتوقع أن يحضر حدث هذا العام حوالي 400 ضيف.

وطُلب من الضيوف المدعوين ارتداء ملابس تكريماً لمصمم الأزياء الراحل "كارل لاغرفيلد" لتتناسب مع موضوع هذا العام - "كارل لاغرفيلد: خط الجمال".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الممثل جاريد ليتو يرتدي زي قطة لاغرفيلد

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الممثلة غابرييل يونيون وزوجها لاعب كرة السلة في الدوري الاميركي للمحترفين السابق دواين وايد

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الممثلة الاسبانية بينيلوبي كروز

المصمم، الذي توفي في عام 2019 عن عمر ناهز 85 عاماً، كان يرتدي في أغلب الأحيان نظارات شمسية داكنة وشعره الأبيض مُسرح على شكل ذيل حصان وغالباً ما تم تصويره جنباً إلى جنب مع قطته المدللة الشهيرة، شوبيت.

نجم التنس المُعتزل روجر فيدرر، والمغنية الحائزة على جائزة "جرامي" دوا ليبا، والممثلة بينيلوبي كروز والكاتبة والممثلة والمنتجة ميكايلا كويل، هم الرؤساء المشاركون هذا العام، إلى جانب رئيسة تحرير فوغ آنا وينتور.

حضرت بريتني غرينر، نجمة كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفات التي سُجنت في روسيا، ليلة الاثنين إلى جانب "زوجتها".

في العام الماضي ، تم تزيين القاعة الكبرى في متحف متروبوليتان بـ 275000 وردة من اللون الوردي، لكن الزينة لا تقارن بالأزياء التي يتباهى بها المشاهير وهم في طريقهم إلى الحدث.

ومع ذلك، فإن الكثير من أنظار الجمهور كانت على السجادة الحمراء والأزياء الفخمة للحاضرين - والتي تضمنت العام الماضي كيم كارداشيان التي كانت ترتدي فستاناً مرصعاً بأحجار الراين بقيمة 4.8 مليون دولار (3.84 مليون جنيه إسترليني) ارتدته مارلين مونرو سابقاً.

هذا العام، ارتدت كارداشيان تصميم سكياباريللي الذي يمتلئ باللؤلؤ، والذي تم تصميمه بعد زيارتها الأسبوع الماضي إلى مكتب كارل لاغرفيلد في باريس، حيث قالت إنها كانت تحصل على "القليل من الإلهام لمتحف متروبوليتان".

وقالت كيم لمجلة فوغ على السجادة الحمراء: "أردت فقط أن أشعر بالسحر، وأردت اللؤلؤ الذي يعني الكثير لكارل".

كما حضرت شقيقتيها كايلي وكيندال.

يبلغ سعر التذاكر الفردية لهذا الحدث هذا العام 50000 دولار، على أن تبدأ الطاولات من 300000 دولار.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عارضة الأزياء الأمريكية أنوك ياي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عارضة الأزياء إميلي راتاجكوسكي

وحضرت كل من الممثلات بريانكا شوبرا وإيلي فانينغ وبروكلين ونيكولا بيلتز بيكهام والمغنية ريتا أورا.

ووصل مغني الراب ليل ناس إكس وكأنه نوع من المخلوقات الأسطورية، يرتدون اللآلئ والفضة المطلية.

كما كان من المقرر أن يحضر الممثل المُتهم بعدة قضايا جوناثان ماجورز، كضيف على فالنتينو، لكنه "اتفق بشكل متبادل" مع دار الأزياء على عدم الحضور في أعقاب تهم الاعتداء الناجمة عن حادثة مارس / آذار.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، آنا وينتور والممثل البريطاني بيل نيغي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دوجا كات ترتدي زي قط لاغرفيلد شوبيت

ومن المدعوين البارزين الآخرين الذين لم يحضروا هذا العام القطة شوبيت - على الرغم من أن نجمة البوب دوجا كات والممثل جاريد ليتو كانا يرتديان ملابس مثل القطط.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للقط عبر إنستغرام: "دعاني كثير من الناس للسير على السجادة الحمراء في ميت غالا 2023 تكريماً لأبي، لكننا فضلنا بقائي دافئاً في المنزل، وتابع: "نشيد بوالدي كل يوم منذ فراقه ونحن متأثرون جداً برؤية يوم إضافي مخصص له".

لم يتم بث مجريات الحدث الخاص، ولكن تم بث تفاصيل أحداث السجادة الحمراء على الهواء مباشرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ.