فيلم غوستد يثير الجدل حول جودة أفلام المنصات مقارنة بأفلام السينما

نيكولاس باربر

بي بي سي

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، آنا دي أرماس بطلة فيلم غوستد بدأت الفيلم بقيادة السيارة ثلاث دقائق في مشهد غريب

يمثل فيلم غوستد Ghosted للمخرج ديكستر فليتشر، على منصة أبل تي في بلس، وهو من بطولة كريس إيفانز وآنا دي أرماس، موجة جديدة من الأفلام المصممة بدقة، والتي تعد جيدة بما يكفي لمشاهدتها في المنزل، لكن ليس في السينما.

عندما يروج المخرجون لأفلامهم، يتحدثون عادة عن مدى سعادتهم بعرض رؤيتهم الشخصية على الشاشة. لم يكن هذا هو حال المخرج ديكستر فليتشر، عندما كان يروج لفيلمه غوستد، وهو فيلم كوميدي ومن أفلام الحركة أيضا، ويمكن مشاهدته عبر منصة أبل تي في بلس.

وأثناء مناقشة الفيلم على بودكاست "أليكس زين رحلة إلى الأفلام"، ذكر فليتشر خططه للتسلسل الافتتاحي للفيلم والذي يبدأ مع دي أرماس وهي تقود سيارة عبر الجبال لمدة ثلاث دقائق (بدون أية أحداث). اعترض التنفيذيون في أبل استديوز على افتتاحية الفيلم هذه لأنهم قالوا إنه إذا "لم يحدث شيء ما في أول 30 ثانية، فإن البيانات تظهر أن الناس سيتوقفون عن متابعة الفيلم".

لم يهتم فليتشر. وأصر على موقفه قائلا: "لا يمكنك صنع فيلم للبث (المباشر) بنفس الطريقة التي تصنع بها مسرحية ( أو فيلم مخصص للعرض السينمائي)".

وأضاف: "لا يمكنك ذلك. هناك مقاييس مختلفة وهناك نهج مختلف. يجب أن يكون هناك، حتى لو أن الناس يمكن أن ينفضوا بسرعة كبيرة... ما هي التجربة السينمائية بالنسبة لي كصانع أفلام... هل يجب أن أتكيف للاحتفاظ بجمهوري".

حتى الآن، نحن نعلم أن البث يتيح إمكانية مراقبة عادات المشاهدة لدينا عن كثب أكثر من أي وقت مضى، لذلك رغم أن الأفلام المصنوعة تقليديا تذاع في النهاية على منصات خدمات البث، مثل نتفليكس وبرايم فيديو أبل تي في بلس، هناك موجة جديدة كاملة من الأفلام التي صممت بدقة مقارنة بما لم يكن متاحا من قبل، بناء على "البيانات" و"المقاييس".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

لكن فليتشر قال إن أهم إحصاء يتمثل في "الاكتمال"، أي عدد المشاهدين الذين يشاهدون الفيلم بالكامل من البداية إلى النهاية. على ما يبدو، حقق فيلم غوستد "رقما مرتفعا حقا" في تلك الفئة، ولذلك اعتبرته أبل استديوز انتصارا. لكن هل حسنت هذه البيانات من موقف الفيلم من أي ناحية أخرى؟

فقد نددت مراجعة للفيلم في صحيفة الغارديان بأنه "محتوى ألفته خوارزميات تم تجميعها معًا بلا مبالاة، وبلا حياة لدرجة أننا نميل إلى الاعتقاد بأنه أول فيلم تم تنفيذه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وهذه المراجعة لم تكن غير عادية. فعلى موقع روتن توماتوز، موقع الويب الذي يحسب التقييمات الإيجابية والسلبية، بلغ تقييم مستوى غوستد 28 في المئة، وهو رقم يبدو مثيرا للشفقة بالنظر إلى الأفلام الأربعة السابقة التي أخرجها فليتشر وهي (روكيت مان، وإيدي زا إيجل، وصن شاين أون ليث، ووايلد بيل)، وكان تقييم الجميع بين 81 و 100 في المئة.

قد تبقينا الأفلام التي تبث بشكل مباشر على الأريكة لمشاهدتها، وقد نبتعد عن جهاز التحكم عن بُعد، لكن هذا لا يعني أنها جيدة تماما.

ما يعنيه ذلك، في الواقع، هو أن هذه الأفلام تشبه الوجبات السريعة: يسهل تناولها بعد يوم شاق من العمل، ولكنها ليست مغذية تماما.

بالإضافة إلى غوستد، هناك بعض الأفلام الأخرى التي تلعب نفس الدور، وتمثل حشوا للرأس والعين فقط، منها مثلا فيلم شوتغن ويدنغ Shotgun Wedding لجنيفر لوبيز وجوش دوهامل، والعديد من أعمال نتفليكس العنيفة، بما في ذلك ريد نوتس Red Notice، من بطولة دواين جونسون، وراين رينولدز، وغال غادوت، وكذلك فيلم ميردر ميستري، وميردر ميستري 2، من بطولة آدم ساندلر، وجنيفر أنيستون.

في كل حالة، اتبع صانعو الأفلام نفس الوصفة: خذ نجمتين أو ثلاث نجمات جذابة قد تكون لديها كيمياء النجومية أو ربما لا، ضعها في مكان مشمس ومناظر طبيعية خلابة، سواء كانت تلك المواقع منطقية من حيث التخطيط أم لا. مع الأعمال المثيرة والانفجارات، حافظ على النغمة الخفيفة والهادئة، ثم ضع في نهاية كل هذا عنوان بسيط وجذاب للفيلم.

لم يكن لأي من هذه الوصفات السيئة أن يدفع الجمهور ليتدفق إلى السينما، ولكن كما يقترح فليتشر، فإن المشاهدين لديهم متطلبات مختلفة عندما ينقرون على الشاشة (ويستخدمون شبكات بث الأفلام) في المنزل ليلة الثلاثاء.

يوفر فيلم غوستد، وأقرانه من أفلام البث المباشر، هروبا لطيفا من الواقع يمكن للعائلة بأكملها الاتفاق على الجلوس حوله. وعلى الرغم من التقييم السيئ أثناء المراجعة لهذه الأفلام، فإنها تتمتع بجاذبية كافية تجعلنا نسأل: "ما مدى سوء الأمر؟"