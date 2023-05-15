جوائز بافتا 2023: كيت وينسلت وبيلي بايبر على السجادة الحمراء

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدم الممثلان الكوميديان روب بيكيت (إلى اليسار) وروميش رانغاناثان الحفل هذا العام

سار عدد من نجوم من الشاشة الصغيرة على السجادة الحمراء، قبيل حفل توزيع جوائز بافتا للأعمال التلفزيونية لعام 2023 يوم الأحد.

وأقيم الحفل، الذي يكرّم أفضل الأعمال التلفزيونية لعام 2022، في قاعة رويال فيستيفال بلندن.

إليكم بعض الوجوه الشهيرة التي التقطت صورا قبيل الحدث، الذي قدمه الممثلان الكوميديان روب بيكيت وروميش رانغاناثان.

أشارت ملابس مقدمة البرامج التلفزيونية "كلوديا وينكلمان" بشكل هزلي إلى مسلسلها الواقعي The Traitors "الخونة".

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من اليسار إلى اليمين: المرشحون لجائزة أفضل ممثل رئيسي كيليان مورفي وتارون إيجرتون والفائز بن ويشو .

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تم ترشيح بيلي بايبر عن أدائها في مسلسل I Hate Suzie Too.

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النجم الطفل "ليني راش" الحائزة على جائزة أفضل أداء كوميدي للذكور، وديزي ماي كوبر، وهما بطلا مسلسل Am I Being Unreasonable? أو "هل أنا غير معقول"؟

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وقف ديفيد هيروود وأدريان ليستر معا على السجادة الحمراء لالتقاط صورة.

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ارتدى أنتوني ماكبارتلين (يسار) وديكلان دونيلي البذلات الرسمية السوداء التقليدية.

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الفائزة بجائزة أفضل ممثلة رئيسية، كيت وينسلت، مع ابنتها "ميا ثريبلتون" واللتين ظهرتا معا في مسلسل I Am Ruth.

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مشى مقدم برنامج The Masked Singer أو "المغني المقنع" - جويل دوميت - على السجادة الحمراء مع زوجته الحامل هانا كوبر.

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الكاتبة والممثلة شارون هورغان (يسار) والممثل داميان لويس (وسط) والموسيقي جاكس جونز الذي افتتح الحفل.

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