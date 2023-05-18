الكتاب المقدس: بيع أقدم نسخة عبرية كاملة مقابل 38 مليون دولار في مزاد

ديفيد غريتن

بي بي سي

قبل 57 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، توصف المخطوطة بالأقدم وتحتوي على جميع أسفار الكتاب المقدس العبري مع علامات الترقيم وحروف العلة والتشكيل الصوتي

أعلنت دار مزادات "سوذبيز" في نيويورك بيع أقدم نسخة كاملة باللغة العبرية من الكتاب المقدس مقابل 38.1 مليون دولار، لتصبح أغلى مخطوطة تباع في مزاد.

ويُعتقد أن مخطوطة "ساسون" كُتبت منذ أكثر من 1100 عام.

والمخطوطة مثال لأقدم المخطوطات الباقية، وتحتوي على 24 سفرا من أسفار الكتاب المقدس العبري، مع علامات ترقيم وحروف علة وتشكيل صوتي.

وأعلنت سوذبيز أن النسخة اشتراها المحامي الأمريكي والسفير السابق ألفريد موسى، لصالح متحف "إيه إن يو" للشعب اليهودي في تل أبيب في إسرائيل.

وقال موسى في بيان: "الكتاب المقدس العبري يعد الأبرز تأثيرا في التاريخ، ويشكل حجر الأساس بالنسبة للحضارة الغربية".

وأضاف: "أنا سعيد بمعرفة أنه ملك للشعب اليهودي. كانت مهمتي إدراك الأهمية التاريخية لمخطوطة ساسون، وأن أراها موجودة في مكان يستفيد منها الناس في العالم".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تعد المخطوطة مثالا على أقدم المخطوطات الباقية، وتحتوي على 24 سفرا من أسفار الكتاب المقدس العبري

وتجاوز السعر النهائي الذي بيعت به المخطوطة مبلغ 30.8 مليون دولار، الذي كان دفعه بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، عام 1994 لشراء مخطوطة ليستر، وهي عبارة عن دفتر يضم ملاحظات علمية للفنان ليوناردو دافنشي.

بيد أن مخطوطة الكتاب المقدس لم تتفوق على الرقم القياسي الذي بيعت به وثيقة تاريخية أخرى عبارة عن النسخة الأولى للدستور الأمريكي، والتي اشتراها كين جريفين، مدير صندوق التحوط، مقابل 43.2 مليون دولار قبل عامين في مزاد.

وتسمى النسخة مخطوطة "ساسون"، نسبة إلى مالكها السابق ديفيد سولومون ساسون، الذي حصل عليها عام 1929، واستطاع جمع أكبر وأهم مجموعة خاصة من حيث المخطوطات العبرية في العالم في منزله في لندن.

وظل نص الكتاب المقدس العبري، الذي تشكل أسفاره الـ 24 ما يعرف باسم العهد القديم في المسيحية، في حالة تغير مستمر حتى أوائل العصور الوسطى، عندما بدأ العلماء اليهود المعروفون باسم علماء النصوص الماسورتية في وضع مجموعة من الملاحظات التي وحدت نصه.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تسمى النسخة مخطوطة "ساسون"، نسبة إلى مالكها السابق ديفيد سولومون ساسون، الذي حصل عليها عام 1929

كما تعد مخطوطة حلب، التي جرى تجميعها نحو عام 930، أكثر نص ماسورتي معتمد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الضرر الناجم عن نشوب حريق في مدينة حلب السورية عام 1947 لم ينج منه سوى 295 صفحة فقط من أصل 487 صفحة حتى اليوم.

وقالت سوذبيز إن مخطوطة ساسون، التي أرجع فحص الكربون تاريخها إلى عام 900 تقريبا، مفقود منها 12 صفحة فقط.

وقال شارون مينتز، كبير متخصصي القطع الأثرية اليهودية في دار المزاد، في مارس / آذار: "إنها (المخطوطة) تقدم لنا لأول مرة كتابا شبه كامل من الكتاب المقدس العبري مع حروف العلة، ونغمات الترتيل وملاحظات موجودة في أسفل النص لإرشاد الكتبة إلى كيفية كتابة النص الصحيح".

وتكشف التعليقات التوضيحية والنقوش التي أدخلت على الكتاب على مدار قرون أن المخطوطة باعها رجل يُدعى خلف بن إبراهيم لشخص آخر يدعى إسحاق بن حزقيال العطار، الذي نقل بدوره الملكية لاحقا إلى ابنيه، حزقيال وميمون.

وفي القرن الثالث عشر، وضعت المخطوطة في كنيس يهودي في ماكيسين شمالي شرقي سوريا.

وبعد أن دمر المغول المدينة في وقت لاحق في القرن الثالث عشر أو من قبل التيموريين في بداية القرن الخامس عشر، عُهد بالمخطوطة إلى سلامة بن أبي الفخر، واختفت المخطوطة في التاريخ لمدة 500 عام.