مهرجان كان السينمائي: مخرجة فيلم "أناتومي أوف ذا فول" تنتقد الحكومة الفرنسية أثناء تسلم جائزة السعفة الذهبية

قبل ساعة واحدة

حصل فيلم الإثارة "أناتومي أوف ذا فول" (Anatomy of the Fall) على جائزة أفضل فيلم من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وكانت جائزة الغراند بريكس، ثاني أكبر جائزة في مهرجان كان السينمائي الدولي، من نصيب المخرج البريطاني عن فيلمه "ذا زون أوف انترست" (The Zone of Interest) المستوحى من رواية الكاتب الراحل مارتن أميس، التي تحمل نفس العنوان وتدور أحداثها حول أسرة تعيش بالقرب من أوشفتز.

كما حضر هذا الحدث الفني العالمي النجم العالمي هاريسون فورد لتسلم جائزة السعفة الذهبية الشرفية قبيل عرض فيلمه الجديد Indiana Jones and the Dial of Destiny. وقال نجم السينما العالمي، 80 سنة، "أتقبل تكريمي بهذه الجائزة هنا بكل سعادة وتواضع".