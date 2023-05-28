مهرجان كان السينمائي: مخرجة فيلم "أناتومي أوف ذا فول" تنتقد الحكومة الفرنسية أثناء تسلم جائزة السعفة الذهبية

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نافست تريت بقوة على جائزة السعفة الذهبية بفيلمها ضد 21 فيلم لمخرجين كبار

حصل فيلم الإثارة "أناتومي أوف ذا فول" (Anatomy of the Fall) على جائزة أفضل فيلم من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وحصلت جاستن تريت، مخرجة الفيلم، على جائزة السعفة الذهبية عن العمل الذي تدور أحداثه في مناخ من التوتر أثناء محاكمة كاتبة متهمة بقتل زوجها.

بذلك تكون تريت هي السيدة الثالثة التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ إطلاقها للمرة الأولى عام 1955.

وأثناء تسلمها الجائزة، انتقدت تريت الحكومة الفرنسية بسبب طريقة التعامل مع احتجاجات تطالب بإصلاح نظام التقاعد، والتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وقالت المخرجة الفائزة بالسعفة الذهبية هذا العام: "تم قمع الاحتجاجات بطريقة صادمة"، وذلك أثناء الكلمة التي ألقتها أمام الحضور في الحفل الختامي للمهرجان الدولي عقب تسلمها الجائزة من نجمة هوليود جين فوندا.

وكانت إصلاحات نظام التقاعد التي مررتها حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تتضمن رفع سن التقاعد في فرنسا من 62 سنة إلى 64 سنة، بمثابة الشرارة التي أشعلت احتجاجات على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

كما انتقدت تريت الحكومة الفرنسية لممارسة ما سمته "الاتجار بالثقافة"، مما دفع وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملاك إلى الرد عليها، معربة عن ذهولها بسبب هذه التصريحات "غير المنصفة".

وكانت جائزة الغراند بريكس، ثاني أكبر جائزة في مهرجان كان السينمائي الدولي، من نصيب المخرج البريطاني عن فيلمه "ذا زون أوف انترست" (The Zone of Interest) المستوحى من رواية الكاتب الراحل مارتن أميس، التي تحمل نفس العنوان وتدور أحداثها حول أسرة تعيش بالقرب من أوشفتز.

كما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى الياباني كوجي ياكوشو عن دوره كرجل في منتصف العمر من طوكيو يقوم بتنظيف المراحيض في فيلم Wim Wenders's Perfect Days، وحصلت التركية ميرفي ديزدار على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Dry Grasses".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حضر هذه الدورة من المهرجان الفرنسي كوكبة من أساطير هوليوود من بينهم كوينتين تارانتينو الذي يظهر في الصورة مع زوجته دانيلا بيك

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وفاز المخرج الفرنسي من أصول فيتنامية تران آنه هونغ بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Pot-au-Feu، وتدور أحداثه حول قصة حب في قصر فرنسي يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر، والفيلم بطولة جولييت بينوش وبينوا ماجيميل.

وكانت هذه الدورة، السادسة والسبعين من المهرجان الفرنسي الدولي، من أهم الدورات لسنوات عدة، إذ تميزت بحضور كوكبة من نجوم السجادة الحمراء، من بينهم أساطير هوليوود مارتن سكورسيزي، وروبرت دي نيرو، وكوينتين تارانتينو، وإيزابيلا روسيليني، وشون بن.

كما حضر هذا الحدث الفني العالمي النجم العالمي هاريسون فورد لتسلم جائزة السعفة الذهبية الشرفية قبيل عرض فيلمه الجديد Indiana Jones and the Dial of Destiny. وقال نجم السينما العالمي، 80 سنة، "أتقبل تكريمي بهذه الجائزة هنا بكل سعادة وتواضع".

والسعفة الذهبية هي الجائزة الأبرز والأهم على الإطلاق التي تسلمها للفائزين اللجنة المنظمة لمهرجان كان السيمائي الدولي منذ انطلاقه عام 1955.

ونجحت تريت في الحصول على الجائزة الأهم في كان بعد منافسة شديدة مع 21 فيلما كانت تصارع بقوة على جوائز المهرجان، وهي الأفلام التي صنع بعضها مخرجون بارزون من أمثال ويس أندرسن وكين لوتش.