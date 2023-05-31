آل باتشينو: نجم "العراب" ينتظر طفله الرابع عن عمر 83 عاماً

ستيفن ماكلتوش

مراسل الترفيه

قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب آل باتشينو دور البطولة في أفلام مثل"العراب" في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسة عقود

أعلن المتحدثون باسم الممثل الأمريكي، آل باتشينو، عن أن ينتظر طفله الرابع عن عمر 83 عاماً.

وأعلن نجم فيلم "العراب" أن صديقته، نور الفلاح، البالغة من العمر 29 عاماً حامل في شهرها الثامن.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإنّ باتشينو والفلاح بعلاقة منذ جائحة كوفيد-19.

ولدى باتشينو ثلاثة أطفال آخرين، اثنان من بيفرلي دانجيلو وواحدة من جان تارانت.

مع مسيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود، ظهر باتشينو في فيلم "الأيرلندي" و"العراب" و"الوجه ذو الندبة" و"عطر امرأة"، وفاز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأخير.

وتعمل الفلاح في صناعة السينما وأنتجت أفلاماً مثل "بيلي نايت" و"الموت الصغير" و"بروسا نوسترا".

وسبق للفلاح أن واعدت الموسيقي ميك جاغر في العام 2017.