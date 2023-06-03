أليك بالدوين: قاضي أمريكي يدعم اتفاق تسوية مع عائلة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أليك بالدوين أقرّ بأنه غير مذنب بالقتل غير العمد في حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مديرة التصوير هالينا هاتشينز

وافق قاضي أمريكي على اتفاق تسوية لصالح عائلة مديرة التصوير السينمائية هالينا هاتشينز التي قتلت أثناء عملها في موقع تصوير.

وقُتلت هاتشينز، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، برصاصة أطلقت من مسدس كان يحمله الممثل أليك بالدوين.

وقدم المحامون الذين يمثلون زوج هاتشينز، ماثيو وابنهما أندروس دعوى قضائية ضد بالدوين ومنتجين آخرين بتهمة القتل غير العمد.

وتم التوصل إلى تسوية غير معلنة في وقت لاحق من نفس العام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المصورة السينمائية هاتشينز

ووافق القاضي براين بيدشيد على ذلك الاتفاق، الذي يتضمن تلقي الإبن أندروس "مدفوعات دورية" عند بلوغه 18 عاماً و22 عاماً.

ونص أمر المحكمة على أن الاتفاق كان "عادلا ومناسبا وفي مصلحة أندروس هاتشينز، وهو قاصر وتحت الحماية".

وبموجب الاتفاق، سيصبح ماثيو هاتشينز المنتج التنفيذي لفيلم "راست"، الذي استأنف تصويره مؤخرا في مونتانا.

وأسقط الإدعاء العام في نيو مكسيكو تهم القتل الموجهة إلى بالدوين الذي كان يحمل مسدسا يستخدم في التصوير، عند انطلاق الرصاصة القاتلة. وتقدم الأخير بطلب البراءة.