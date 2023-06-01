كيم كاترال تشارك في إعادة إحياء مسلسل "الجنس والمدينة"

أنابيل راكهام

مراسلة شؤون الترفيه

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تلقت كيم كاترال خمسة ترشيحات لجائزة "إيمي" عن دورها في مسلسل "الجنس والمدينة" في نسخته الأصلية

وافقت كيم كاترال، الذي كان غيابها ملحوظاً في الموسم الأول من مسلسل "وهكذا تماماً" الذي يكمل قصة "الجنس والمدينة"، على الظهور في السلسلة الثانية.

ووفقاً لمجلة "فارايتي"، ستعيد كاترال تمثيل دور شخصية سامانثا جونز في مشهد واحد فقط من خاتمة الموسم لشبكة "إتش بي أو" التلفزيونية.

وذكرت المجلة أنها صورت المشاهد الخاصة بها في ظل غياب نجوم المسلسل، بما في ذلك سارة جيسيكا باركر.

تم تبرير غياب شخصية كاترال في القصة على أنها انتقلت إلى لندن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اجتمعت ديفيس وباركر ونيكسون مجدداً في "وهكذا تماماً"

وعرض مسلسل "الجنس والمدينة" الأصلي في ستة أجزاء بدءا من عام 1998 وحتى عام 2004، كما تم انتاج فيلمين منبثقين منه.

وكانت قصص الأجزاء والأفلام هذه تتحدث عن عمل وعلاقات أربع نساء من نيويورك في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.

لعبت كل من باركر وكاترال، دور البطولة إلى جانب سينثيا نيكسون وكريستين ديفيس في دور كاري وسامانثا وميراندا وشارلوت.

كما ظهرت كل من باركر ونيكسون وديفيز في مسلسل "وهكذا تماماً" المكون من 10 حلقات في العام 2021.

صدر الصورة، Tom Kingston التعليق على الصورة، سارة جيسيكا باركر وكيم كاترال خلال التصوير في العام 2001

ولم يتم توضيح سبب عدم مشاركة كاترال في الجزء السابق، لكن يقال إن لديها علاقة متوترة مع القيمين على الإنتاج وزميلاتها في فريق التمثيل.

وفي عام 2017، أخبرت كاترال بيرس مورغان أنها "لم تكن أبداً في علاقة صداقة" مع زميلاتها نجمات المسلسل.

واستبعدت الظهور في جزء ثالث لـ "الجنس والمدينة"، واصفة علاقتها مع الأمر أنه "علاقة سامة" ونفت أن يكون قرارها نابع عن مشكلات في المفاوضات أو مطالب إضافية من جهتها.

وعلقت كاترال قائلة إنه: "كان من الممكن أن تكون باركر أكثر لطفاً".

وكان مدير العرض مايكل باتريك كينغ، قال في وقت لاحق، إنه لا يستطيع تخيل عودة كاترال إلى المسلسل مرة أخرى.

لكن محادثة مع الرئيس التنفيذي لشبكة "إتش بي أو"، كيسي بلويز، كانت كافية لتغيير رأي النجمة.