الذكاء الاصطناعي: معرض فني مصري باستخدام التكنولوجيا للتوعية بمخاطر المواد البلاستيكية على البيئة

عطية نبيل

بي بي سي- القاهرة

قبل 27 دقيقة

نظمت مكتبة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، معرضا للفن التشكيلي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتوعية بمخاطر استخدام المواد البلاستيكية على البيئة، وضم المعرض نحو 15 لوحة تشكيلية للفنان المصري أحمد بيرو.

استخدم الفنان التشكيلي بعض مخلفات البلاستيك في تشكيل اللوحات الفنية، كما استُخدم في المعرض مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها لإظهار الأضرار التي تحيط بالبيئة وكوكب الأرض نتيجة استمرار استخدام البلاستيك.

تكوينات فنية باستخدام مواد بلاستيكية تم إعادة تدويرها باستخدام ألوان طبيعية.

المواد البلاستيكية تتسبب في أضرار فادحة للأنهار والمحيطات لأنها لا تتحلل في البيئة.

لوحات إرشادية للتحذير من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام الذي تضاعف إنتاجه خلال 20 عاما.

الفنان التشكيلي أحمد بيرو يشرح لزوار المعرض الفكرة الرئيسية منه.

تستهلك مصر نحو 12 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق مبادرات للحد من استخدام البلاستيك.