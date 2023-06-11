ماجدة صالح: من هي أول باليرينا مصرية والتي رحلت عن عالمنا اليوم؟

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صدر الصورة، Mageda Saleh التعليق على الصورة، ماجدة صالح أول باليرينا مصرية

نعت وزارة الثقافة في مصر أول باليرينا مصرية وأول مديرة لدار الأوبرا المصرية ماجدة صالح والتي وافتها المنية صباح الأحد.

واشتهرت ماجدة بأداء دور غيزيل الذي قدمته على خشبة مسرح البولشوي الشهير في موسكو، كما قدمته أيضا على مسرح دار الأوبرا المصرية.

ونالت ماجدة وسام الاستحقاق من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، كما شغلت منصب عمادة المعهد العالي للباليه بعد أن باشرت التدريس فيه.

فمن هي ماجدة صالح؟

ولدت ماجدة لأب مصري وأم اسكتلندية. وكان الأب يدرس علوم الزراعة في اسكتلندا حيث تعرّف على والدة ماجدة قبل أن يعود إلى مصر ويتدرج في المناصب الأكاديمية حتى شغل منصب نائب رئيس الجامعة الأمريكية.

وبدأت ماجدة تتعلم فن الباليه في سن مبكرة، حيث التحقت بالكونسرفتوار في الإسكندرية، والذي كان يضمّ قِسما للباليه يشرف عليه معلمون من الأكاديمية الملكية البريطانية.

وفي المعهد العالي للباليه في مصر، أكملت ماجدة تعليمها، لتحصل في عام 1963 -مع أربع زميلات لها- على منحة دراسية في موسكو بأكاديمية البولشوي حيث أُطلق عليهن لقب "بولشوي فايف".

صدر الصورة، Mageda Saleh التعليق على الصورة، بولشوي فايف: ماجدة صالح (الثانية من اليسار)

وفي عام 1965، انتهت ماجدة من المنحة وعادت إلى مصر، لتحترف الباليه، والذي انتعش كفنٍّ في مصر مبكرا، لا سيما في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وفي عام 1966، شاركت ماجدة في أول عرض باليه مصري، والذي كان يحمل اسم "نافورة بختشي سراي" في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ويحكي باليه "نافورة بختشي سراي"، الذي وضعه المؤلف الروسي بوريس أسافييف في عام 1934، حكاية أميرة بولندية اختطفها سلطان شمال البنغال تاتار خان. وقد أحب الجمهور المصري هذا العرض الذي حضره رئيس الدولة جمال عبد الناصر ومنح أبطاله وسام الاستحاق.

"كنا على صواب"

وفي حوار مع النيويورك تايمز، قالت ماجدة إنها اعتزت كثيرا بثناء رجل مصري بسيط من أسوان على أدائها، قائلة: "كان هناك إصرار على أن المصريين لن يقبلوا فكرة الباليه في مصر... لكننا كنا على صواب".

بعد ذلك توالت عروض الباليه، ثم كانت الذروة الفنية لماجدة صالح حين قدمت دور غيزيل على مسرح البولشوي في عام 1972، ويعدّ أفضل أداء لها كباليرينا، كما كان الأخير على حد قولها.

وكانت ماجدة حينذاك تعاني بالفعل مشكلات في عضلات جسمها.

صدر الصورة، Mageda Saleh التعليق على الصورة، ماجدة صالح في دور "غيزيل"

ومن الولايات المتحدة، حصلت ماجدة على درجة الماجستير في الرقص الحديث من جامعة كاليفورنيا، ثم على الدكتوراة من جامعة نيويورك.

وتزوجت ماجدة من عالم المصريات في معهد نيويورك للفنون الجميلة جاك جوزفسون.

وفي عام 1993، اعتزلت ماجدة الرقص رسميا بسبب مشكلة صحية في ظهرها، وذلك بعد أن قدّمت عروضا على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين، وغيرها من المسارح العالمية على مدى تاريخها.

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