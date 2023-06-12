مخطط للتمويل الجماعي في بريطانيا يساعد الشباب على حضور مهرجانات الموسيقى

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، قد يبدو الوصول إلى مهرجان ما أمرا بعيد المنال، بالنسبة لبعض عشاق الموسيقى في عام 2023

من المعتاد أن يكون الذهاب إلى مهرجان موسيقى عنصرا أساسيا في الإجازة الصيفية للمراهقين في بريطانيا.

ويعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مشاهدة الفرق الموسيقية المفضلة لديك طريقة رائعة للاحتفال، أو ربما نسيان اختبارات نهاية العام.

لكن وباء كورونا وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة قد أسفرا عن غياب العديد من المراهقين عن مهرجانات موسيقية، ما يعد أمرا مهما لهم.

لكن مخططا جديدا للتمويل الجماعي سوف يستخدم النقود لتقديم فرصة للحصول على تذكرة مخفضة، بقيمة 18 جنيها إسترلينيا، لحضور مهرجان غلاستونبري للموسيقى الذي يقام في الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران، ويمكن تخفيض هذا المبلغ أكثر إذا نجح المخطط في جمع المزيد من الأموال.

وإذا كان عيد ميلادك الثامن عشر يقع في الفترة بين الأول من سبتمبر/ أيلول عام 2019 و 31 أغسطس/ آب 2023، فيمكنك الدخول ضمن قائمة الانتظار لحضور الحفلات.

وتدير رابطة المهرجانات المستقلة - الأشخاص الذين يقدمون عددا محدودا من التذاكر المخفضة - هذا المخطط.

ويقول رئيس الرابطة، جون روسترون، إنهم يريدون "جعل الأمر في متناول الجميع حقا، لتمكين الناس الذين لم يحضروا مهرجانا قط من حضور مهرجانهم الأول".

إنه يعتقد أن الجماهير الأكبر سنا يتمكنون من الاستمرار في الحضور بفضل خطط السداد، وهو الأمر الذي من غير المرجح أن يفعله المراهقون.

"الشباب غائبون"

لقد استمرت أسعار التذاكر في الارتفاع، وبلغت تكلفة تذكرة حضور مهرجان غلاستونبري للموسيقى 340 جنيها إسترلينيا هذا العام، بزيادة 75 جنيها عن آخر مرة تم طرحها للبيع في عام 2019.

يقول جون: "أعتقد أن الأزمة التي يتعرض لها الشباب ربما تكون أصعب قليلا".

وأضاف: "لديهم أموال أقل، ولديهم جميع تكاليف كونهم شبابا".

"لذا فهي تؤثر عليهم حقا، وتضيع عليهم فرصة حضور المهرجانات وفرصة الذهاب إلى الأماكن التي يرغبونها، أو فعل الأشياء التي يجب أن يفعلوها".

صدر الصورة، EJ التعليق على الصورة، تقول الشابة "إي جيه" إن توفير النقود من أجل حضور مهرجان ما سيتطلب الكثير من التضحيات على حساب أساسيات مثل السفر إلى الكلية

الشابة "إي جيه" من كبار المعجبين بحفلات الموسيقى الحية، الذين يشعرون بأنهم أضاعوا فرصة حضور تلك المهرجانات.

الشابة، البالغة من العمر 17 عاما، لم تحضر مهرجانا أبدا، لأنها لا تستطيع تحمل تكاليفه.

وقالت "إي جيه" لبي بي سي نيوزبيت: "إن تذاكر الحضور باهظة الثمن".

"أنا طالبة وليس لدي كل هذا المال لإنفاقه. لكني أرغب في الذهاب إلى مهرجان إذا استطعت."

وتقول إنهم اضطروا إلى تقليص الإنفاق على الطعام لشراء تذاكر الحفلة، وكان عليهم توفير مدخرات بطريقة "غير واقعية" لتحمل تكاليف المهرجان.

لذلك يعتقدون أن المخطط فكرة رائعة.

صدر الصورة، 110 Above التعليق على الصورة، مهرجان Above Festival 110 من بين المشاركين في مخطط التمويل الجماعي

لكن المهرجانات تعاني أيضا من ضغوط، وفقا لـ مايكل لين وهو منظمي مهرجان أبوف فيستيفال 110.

يقول مايكل: "فعلنا كل ما في وسعنا لإبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان"، بعدما أعلن المنظمون عن المخطط لبيع التذاكر المخفضة بقيمة 18 جنيها إسترلينيا فحسب، على الرغم من زيادة تكاليف سلسلة التوريد الخاصة بهم.

ويضيف أن مبيعات تذاكرهم قد شهدت زيادة "هامشية" هذا العام، لكن بدون الزيادة كانوا سيتوقفون عن العمل.

صدر الصورة، Michael Lain التعليق على الصورة، يقول مايكل لين إن منظمي المهرجانات لديهم فواتير يدفعونها وأفواه يتعين عليهم إطعامها أيضا

حاليا، يتضمن مخطط 18 جنيها إسترلينيا مهرجانات مثل حفل "كيندال كولينغ" و"ناس"، لكنه يقول إن الرابطة على اتصال ببعض الأحداث الأكبر لمحاولة ضمها للمخطط.

وتأمل الشابة "إي جيه" أن تتبنى المزيد من المهرجانات الكبيرة التذاكر المخفضة.

وتقول: "يجب عليك فقط مساعدة الأشخاص الذين يريدون القدوم لمشاهدة الموسيقى، والسماح لهم بالاستمتاع بأنغامها".

وأضافت: "لا أعرف أي شخص لا يستمتع بحضور حفلات الموسيقى الحية".