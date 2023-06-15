بيل كوسبي: تسع نساء يقاضين الممثل الكوميدي بولاية نيفادا في اتهامات بالاعتداء الجنسي

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي

رفعت تسع نساء دعوى قضائية ضد الممثل الكوميدي بيل كوسبي، واتهمنّه باستخدام "قوته الهائلة وشهرته ومكانته" لاستهدافهن في اعتداءات جنسية.

وتقول النساء إن الممثل الكوميدي خدرهن واعتدى عليهن في المنازل وغرف تغيير الملابس والفنادق في ولاية نيفادا في الفترة من 1979 إلى 1992.

وألغت ولاية نيفادا مؤخرا الفترة التي يجب الالتزام بها لتقديم مثل هذه الدعاوى.

وقال المتحدث باسم كوسبي إن الدافع وراء هذه الدعوى القضائية هو "إدمان نسبة كبيرة جدا من اهتمام وسائل الإعلام والجشع".

وهذه الدعوى هي الأحدث في سلسلة من القضايا المدنية والجنائية ضد النجم السابق البالغ من العمر 85 عاما، والذي تمت بشهرة كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات بفضل المسلسل الكوميدي "ذا كوسبي شو".

وفي عام 2018، سُجن كوسبي بتهمة التخدير والتحرش بامرأة، لكن هذه الإدانة أُلغيت في عام 2021.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قررت هيئة محلفين في محاكمة مدنية أنه اعتدى جنسيا على مراهقة في قصر بلاي بوي في لوس أنجلوس في عام 1975، وحكمت عليها بتعويض قدره 500 ألف دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت فيكتوريا فالنتينو، عارضة بلاي بوي السابقة، دعوى قضائية ضده، زاعمة أنه اغتصبها عام 1969 بعد أن تناولت العشاء معه. ووجهت أكثر من 60 امرأة ادعاءات ضده.

ووجهت بعض المشاركات في الدعوى القضائية الأخيرة في السابق اتهامات علنية ضده. ومن بينهن ليلي برنارد، النجمة السابقة في "ذا كوسبي شو"، وعارضة الأزياء جانيس ديكنسون، اللتان قال كلاهما إنه خدّرهما واغتصبهما.

ورفعت ولاية نيفادا مؤخرا قانون التقادم الخاص بقضايا الاعتداء الجنسي التي تشمل البالغين، بعد أن كان في السابق يتعين رفع قضايا مدنية في غضون عامين بعد الاعتداء.

وانتقد أندرو وايت المتحدث باسم كوسبي ما يسمى بـ "قوانين المراجعة".