الموسيقار العالمي هانز زيمر يعرض الزواج على حبيبته أمام الجمهور خلال حفل موسيقي في لندن

قبل 32 دقيقة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، الموسيقار هانز زيمر يعرض الزواج على حبيبته على خشبة المسرح

فاجأ الموسيقار العالمي هانز زيمر جمهوره بعرض الزواج على حبيبته على خشبة المسرح أثناء حفل موسيقي يقيمه.

ودعا الفنان، البالغ من العمر 65 عاما، حبيبته دينا دي لوكا إلى الوقوف على خشبة مسرح "أو تو أرينا" في لندن مساء الخميس، قبل أن يسألها: "هل تتزوجينني؟"

ووسط تصفيق حار من الجمهور، أومأت حبيبته برأسها بالإيجاب قبل أن يتبادلا العناق والقبل.

ويشتهر زيمر بموسيقاه التصويرية الحائزة على العديد من الجوائز ومن بينها جائزة الأوسكار ، لأفلام أمثال "الأسد الملك" وكثيب "ديون" و "قراصنة الكاريبي".

وحدث ذلك خلال عرضه الثاني من عرضين موسيقيين مقرر إحياؤهما على خشبة مسرح "أو تو أرينا" في غرينتش جنوب شرق لندن، يقدم فيهما مجموعة من أشهر ألحانه الموسيقية.

وخلال العرض، نادى الموسيقار العالمي على حبيبته لتشاركه الوقوف على خشبة المسرح، قبل أن يبدأ في توجيه أسئلة لها قائلا: "لماذا أتيت بك إلى هنا؟ كنت سأطلب منك شيئا مهما حقا. هل أغلقتِ الباب الخلفي؟ هل الحليب في الثلاجة؟ هل لدينا حلوى السوربيه في البرّاد؟

قبل أن يفاجئها بالسؤال: "هل تقبلينني زوجا لك؟"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الموسيقار هانز زيمر وحبيبته دينا دي لوكا

وبعد عرضه الزواج - الذي يبدو أنه لاقى قبولها - عزف زيمر المزيد من الألحان إلى جوار حبيبته.

وقال للجمهور: "لم يتبق سوى مقطوعة واحدة" وعزف موسيقى "تايم" أو "زمن" من فيلم الإثارة الحائز على جائزة الأوسكار "إنسيبشن".

وهذه هي الزيجة الثالثة للموسيقار الألماني، إذ سبق له الزواج مرتين.