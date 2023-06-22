مجتمع الميم: قصة إليوت بيج ورحلة عبوره الجنسي

ميغا موهان ويوسف الدين

بي بي سي - الخدمة العالمية

قبل 18 دقيقة

يقول إليوت بيدج مبتسماً: "لم أشعر بمثل هذا الحماس الكبير تجاه التمثيل منذ فترة طويلة جداً".

إنها فترة جيدة في حياته.

التقينا في فندق في هوليوود في الأسبوع الذي صدرت فيه مذكراته التي أصبحت الأكثر مبيعاً بمجرد إصدارها.

يضيف بيج: "لقد انتهينا للتو من الموسم الأخير من "أمبريللا أكاديمي" حيث شعرت بأنني أكثر تجسيداً وتركيزاً في دوري، ذلك جعلني قادراً على بدء يومي بصفتي"أنا"،" بدلاً من أن أكون في مقطورتي مع عدم شعوري بالارتياح بشكل مستمر".

انتقلت شخصية بيج - التي تحمل اسم "فانيا" في الأصل، إلى "فيكتور" في الموسم الثالث من سلسلة الأبطال الخارقين " The Umbrella Academy " الذي يعرض على نتفليكس، بما يتماشى مع تحوله الحقيقي بين الجنسين.

"هذا ما كنت عليه دائماً"، هكذا يخبر فيكتور أشقاءه في مشهد بسيط عن تحوله الجنسي".

يسأل فيكتور عما إذا كانت هذه تعد مشكلة بالنسبة لأي شخص، ويؤكد إخوته على أنها ليست كذلك، قبل العودة إلى القصة الأصلية.

وقد وصفت مجلة فارايتي المشهد بأنه قُدم بطريقة "غير فجة" لدرجة مؤثرة.

صدر الصورة، The Umbrella Academy/Netflix التعليق على الصورة، يقول إليوت بيج إن المنتج ستيف بلاكمان ضمن مشهداً حساساً يعكس تحول شخصيته فانيا إلى فيكتور

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وظفت نتفلكس الكاتب العابر جنسياً، توماس بيج ماكبي، لدمج دور فيكتور ومخطط تحوله الجنسي في العرض، والعمل بنهج اللمسة الناعمة مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

تقول شركة "نيلسن ميديا ريسيرتش" التي قيمت المشاهدات عبر جميع المنصات: "حصد المسلسل أكثر من 10.5 مليار ساعة من البث، مما يجعله العرض الأصلي الثالث عشر الأكثر مشاهدة لهذا العام.

وسرعان ما تحول إليوت بيج، إلى أشهر العابرين جنسيا في البث الخيالي (واحدة من أقل المجموعات تمثيلاً في الصناعة).

ووفقاً لتقرير " 2022- 2023Where We On TV " الذي أعدته مجموعة "غلاد" المعنية بالدفاع عن حقوق مجتمع الميم، كان فقط 11 شخصاً من بين 596 التي صورت عبر 100 من منصات التلفزيون والأفلام والبث المباشر العالمية، من الرجال العابرين جنسياً.

ويدرك بيج إنه أحد أكثر الرجال العابرين جنسيا شهرة في العالم ويأخذ هذا الأمر بجدية.

ويقول بيج: "طالما أحظى بهذه المكانة المميزة، لا بد لي من استخدام هذا الامتياز ومنصتي بشكل كامل لأفعل كل ما بوسعي لمساعدة مجتمعي".

"لقد كانت رحلة التحول الجنسي عبارة عن طريق شاق طويل، حتى تمكنت من الوصول إلى هذه المرحلة من قبول الذات".

ويقول لبي بي سي: "في كثير من الأحيان، أجد نفسي أفكر بيني وبين نفسي قائلاً: لم أكن يوماً فتاة، لن أكون امرأة أبداً، ماذا سأفعل؟ أريد فقط أن أكون في عمر الـ 10 سنوات".

ويتابع: "ثم بدأت أدرك: يا إلهي، هذا لأنها كانت المرة الأخيرة التي شعرت فيها بأنني أشبه نفسي، وكنت في جسدي وعرفت من أكون وحصلت تلك الشرارة بداخلي".

"أتعلم؟ إنني أشعر بعودة تلك الشرارة الآن".

في ديسمبر /كانون الأول 2020، في ذروة تفشي كوفيد 19، ظهر بيج لأول مرة كرجل متحول جنسياً بشكل علني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام.

في منشور جمع بسرعة أكثر من ثلاثة ملايين إعجاب، كتب بيدج أنه يشعر بأنه محظوظ لأنه أعلن عن ذلك.

يقول: "كانت هناك سنوات من الاضطراب حول ذلك، سنوات من الاقتراب والانسحاب والتحدث عن نفسي للخروج منه".

كان بعض التردد من مخلفات سنوات إخفاء هويته، بناءً على نصيحة من مديري الأفلام الذين شكلوا حياته المهنية المبكرة.

يصف في كتابه هوليوود التي واجهها كنجم يبلغ من العمر 20 عاماً من فيلم جونو المستقل المتميز، بأنه "مزيف، فارغ، ولديه رهاب المثلية".

في فيلم جونو ، لعب دور مراهقة تمر بحمل غير مخطط له.

ترشح بيج من خلال دوره في جونو لجائزة الأوسكار وحصل على شهرة عالمية.

كتب في مذكراته التي تحمل عنوان بيجبوي: "تزامن نجاح فيلم جونو مع إخبار الناس لي في الصناعة أنه لا يجب أن يعرف أي أحد عن هويتي المثلية، لأن ذلك لن يكون لصالحي، لذلك ارتديت الفساتين ووضعت مساحيق التجميل وقمت بالتقاط الصور".

ويصف مستوى الانزعاج، خلال رحلة التحول الجنسي بأنه ساحق.

"كان علي أن أتجنب التفكير في ذلك، لم أستطع النظر إلى الصور، لأنها لم تكن تمثلني، كنت أشعر بالغثيان منها".

في الوقت نفسه، نشر كتّاب الصحافة الصفراء، أعمدة تشكك في هويته.

يقول بيج إنه ليس متأكداً من نشر مثل هذه المقالات الآن، في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

"المقالات التي أشير إليها صدرت في عام 2008. أتصور أنه إذا تم نشرها الآن بخصوص أي أحد، فمن المحتمل أن يدان بشدة من يقبل على كتابة شيء من هذا القبيل".

فهل يعتقد أن بإمكان أي شاب متحول جنسياً دخول هذه الصناعة في هوليوود الآن بدون أن يكون له صلات وعلاقات؟ وهل سيحظى الشخص بمسيرة مهنية ناجحة؟

ستتريث الصفحة مؤقتاً قبل السماح بنشر هكذا محتوى، "لست متأكداً 100 في المئة. لكن قد يحصل ذلك في بعض الجوانب".

توقف مرة أخرى ثم قال: "لكننا لا نزال في زمن ينتشر فيه الكثير من خطاب الكراهية الشديد ضد المتحولين جنسياً، لا يزال الطريق أمامنا طويلا".

وأصر على قوله إن المجتمع هو الجواب على النقاشات المستقطبة عبر الإنترنت حول المتحولين جنسياً، ويريد التواصل مع المثليين الشباب من جميع أنحاء العالم من خلال عمله.

طلبنا عبر لغات بي بي سي المتعددة من المثليين إرسال أسئلتهم إلى إليوت عبر الفيديو.

جاءت واحدة من الهند، من طيار اسمه آدم، وهو طيار يبلغ من العمر 24 عاماً، حرمته عائلته من جلسات علاج التحويل الجنسي ولم تسمح له بمغادرة المنزل لأكثر من عام.

يقول آدم: "هذه ليست قصتي فقط، بل قصة المتحولين جنسياً في جميع أنحاء العالم. لذا سؤالي هو، ما هي رسالتك للعابرين جنسياً الذين يمرون بأوقات عصيبة؟".

يتم تحريك الصفحة بشكل واضح عندما يشاهد الفيديو.

يقول بيج: "رسالتي هي أن تتمسك وتحب نفسك بكل قوتك وأن تعرف أنه لا يوجد خطأ ما في شخصيتك إطلاقاً".

"ابحث عن الدعم حيث يمكنك العثور عليه، بشكل شخصي أو عبر الإنترنت. ابحث عن الروايات التي تقدم شيئاً ما عن المثليين، أو تلك التي تمنحك نوعاً من الراحة، إنه مجرد تذكير بأنك لست وحدك".

ويضيف: "إن تغيير السرد حول تمثيل العابرين جنسياً في وسائل الإعلام هو شيء أتطلع لفعله مع شركة الإنتاج الفني الخاصة بي Page Boy Productions ، بالإضافة إلى أدواري التمثيلية في المستقبل".

يأمل أن تساعد منصته في تغيير تصورات الناس المحدودة أحياناً حول الرجولة.

وشرح: "يُشجع الرجال عادة على أن يكونوا عدوانيين".

"آمل أن يتم إعادة تعريف تلك التوقعات حول ما يعنيه أن يكون المرء رجلاً وما تعنيه الذكورة والتعافي من ذاك المفهوم الخاطئ".

ويقول إنه غير متأكد من كيفية متابعة حياته الشخصية.