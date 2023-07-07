بريتني سبيرز تتلقى "صفعة" على وجهها بعدما حاولت أن تلتقط صورة مع لاعب كرة سلة أمريكي

كلوي كيم

بي بي سي نيوز واشنطن

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

قالت بريتني سبيرز إنها تعرضت "لصفعة بظهر اليد" من رجل أمن يحمي لاعب كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما في لاس فيغاس يوم الأربعاء.

وأكدت شرطة لاس فيغاس استدعاءهما إلى مكان الحادث في فندق أريا للتحقيق في الاعتداء عليها، لكن لم تصدر أي أمر بالاعتقال.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، أكدت الشرطة عدم توجيه أي اتهام للحارس.

وقالت سبيرز في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث كان "تجربة مؤلمة" لم تكن مستعدة لها.

قال ويمبانياما إنه "لم ير ما حدث"، لكن هناك شخص ما تم دفعه.

ويمبانياما البالغ من العمر 19 عاما، والذي كان على رأس المختارين حديثا للانضمام إلى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، كان في لاس فيغاس قبل أول مباراة له في الدوري الصيفي، عندما زار مطعما في أريا بلاس فيغاس بوليفارد، حيث قالت سبيرز إنها لمحته.

وقالت: "قررت الاقتراب منه وتهنئته على نجاحه. كان الجو صاخبا للغاية، لذا ربتُ على كتفه لجذب انتباهه".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان لاعب كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما أول اختيار في الدوري الأمريكي لكرة السلة من فريق سان أنطونيو سبيرز

وزعمت سبيرز أن أحد حراس الأمن الذي يرافق ويمبانياما صفعها على وجهها بظهر يده، ما تسبب في سقوط نظارتها بعد أن كادت أن تسقط على الأرض.

وقالت سبيرز إنها علمت برواية ويمبانياما عن الحادث، ما دفعها للحديث.

وقال ويمبانياما لمراسل محلي: "لم أستطع التوقف. كان هناك من يناديني "سيدي! سيدي!" وجذبتني من الخلف.

"لم أر ما حدث لأنني كنت أمضي قدما ولم أتوقف. لقد جذبتني من الخلف، وليس من كتفي، جذبتني من الخلف".

وأضاف: "كل ما أعرفه أن الأمن دفعها بعيدا. لا أعلم مدى قوة الدفعة لكن الأمن دفعها بعيدا. ولم أتوقف لبحث الأمر حتى يتسنى لي الدخول والاستمتاع بعشاء لطيف".

وقالت سبيرز إنها أرادت "حث أنظار العامة على أن تكون قدوة"، وشكرت إدارة شرطة لاس فيغاس على دعمها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال سام أصغري زوج سبيرز إنه يأمل أن "يغير حارس الأمن تجاهله للمرأة"

في العام الماضي، تزوجت سبيرز البالغة من العمر 41 عاما، من شريكها لفترة طويلة سام أصغري.

ودافع عنها أصغري البالغ 29 عاما، على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "أتمنى أن يتعلم الرجل المعني درسا ويغير ازدراءه للمرأة".

في عام 2021، تحررت سبيرز من فترة وصاية مثيرة للجدل استمرت 13 عاما، منحت والدها جيمي سبيرز، سيطرة شاملة على حياتها.