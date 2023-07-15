لوسي سبراغان تتحدث عن تعرضها لاعتداء جنسي أثناء تصوير إكس فاكتور

توماس ماكينتوش

بي بي سي - لندن

قبل 31 دقيقة

التعليق على الصورة، لوسي سبراغان تعرضت للاغتصاب في 2012.

قالت المتسابقة في برنامج إكس فاكتور، لوسي سبراغان، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل عامل في الفندق أثناء تصوير البرنامج التلفزيوني عام 2012.

وقد انسحبت من المسابقة وقتها، مدعية المرض، ولكنها قالت لصحيفة الغارديان: "إن السبب الحقيقي هو تعرضها للاعتداء".

وقالت لوسي : "إنها شعرت بأن المشرفين على البرنامج خذلوها".

وعلق سايمون كويل منتج البرنامج على ما حصل قائلا: إنه أمر "فظيع يفطر القلب".

"عندما سنحت لي فرصة التحدث إلى لوسي قلت لها إنني في غاية الأسف لما حدث لها".

"لوسي من أصدق وأشجع من قابلت في حياتي وأكثرهم موهبة".

وقالت سبراغان، التي كان عمرها 20 عاما وقتها، إن الاعتداء الجنسي وقع بعد سهرة في وسط لندن احتفالا بعيد ميلاد أحد المتسابقين اسمه راسلن كلارك.

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وتحدثت لوسي، البالغة من العمر 31 عاما، عن الاعتداء الذي تعرضت له، لأول مرة، في مذكراتها.

وعادت إلى الفندق رفقة أحد أعضاء فريق الانتاج، وعرض أحد عمال الفندق توصيلها إلى غرفتها. وقالت لصحيفة الغارديان إنها استيقظت في اليوم التالي وقد تعرضت للاعتداء الجنسي.

"لا أعتقد أن شعورا مشابها اعتراني منذ تلك الحادثة. عرفت أنني تعرضت للاغتصاب، ولكنني لم أستطع أن أستوعب الأمر. ارتديت ملابسي، وواصلت يومي دون تفكير".

وعلى الرغم من أن فريق الإنتاج اتصل بالشرطة، التي اعتقلت المشتبه فيه فورا، فإن لوسي قالت إنهم لم يكونوا مستعدين للتعامل مع ما حدث.

وحصلت لوسي على دعم مالي وطبي بعد الجريمة، ولكنها قالت إن الدعم لم يتواصل بعد المحاكمة التي أُدين فيها المعتدي.

وأثنى متحدث باسم قناة أي تي في التي تبث البرنامج على "شجاعة" لوسي، مضيفا أن البرنامج تنتجه شركة تاميز وشركة سيكو لصاحبهما سايكون كويل.

وقالت إن الشركتين المنتجتين مسؤولتان عن سلامة من يشارك في البرنامج.

وقال متحدث باسم الشركة المنتجة: "حسب علمنا فإن الحادث سابقة في تاريخ الصناعة التلفزيونية في بريطانيا، وأعتقد أننا عملنا ما بوسعنا لمساندة لوسي".

ولكنه أضاف: "بما أن لوسي تعتقد أنه كان علينا فعل المزيد، فإننا نعترف بذلك. وإننا في غاية الأسف لما حدث لها".

"لقد حفظنا الدرس مما حدث، وإننا نلتزم بتحسين إجراءت الراعاية مستقبلا".