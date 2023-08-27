بالصور: أصحاب الشعر الأحمر يحتفلون بشعرهم في مهرجان بهولندا

دولسي لي

ذو الشعر الأحمر "الزنجبيل"

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

اجتمع المئات من ذوي الشعر الأحمر من جميع أنحاء العالم في مدينة تيلبورغ في جنوبي هولندا لحضور مهرجان سنوي يحتفل بخصلات شعرهم "الكهرمانية".وقام أصحاب الشعر الأحمر الطبيعي من دول مثل: المملكة المتحدة وإسرائيل وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا بهذه الرحلة لحضور الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي يقول منظمو Redhead Days (أيام الشعر الأحمر) إنه حدث يدور حول "التواصل والفخر والاعتراف".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شوهد "بيت مونتزينغو" وهو شخصية معروفة عبر الإنترنت، الذي يصف نفسه على إنستغرام بأنه "زنجبيل ذو روح"، وهو بين الحشود في هذا المهرجان.

صدر الصورة، Reuters

صدر الصورة، Reuters

تأسس المهرجان في عام 2005 على يد بارت روينهورست، وهو أشقر بشكل مدهش.

وجد الرسام الهاوي نفسه منجذبا نحو الصفات الجمالية لذوات الشعر الأحمر، لذلك أعلن عن 15 نموذجا باللون الأحمر للرسم، لكنه تلقى 150 ردا.وتم تصويرهم جميعا، ولكن عندما أعرب العديد من أولئك الذين لم يتم اختيارهم عن خيبة أملهم، لذا قرر روينهورست أن يجعل ذلك حدثا سنويا.

صدر الصورة، Reuters

صدر الصورة، Reuters

في عام 2013، دخل رواد مهرجان Redhead Days إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما اجتمع 1672 شخصا في أكبر تجمع مسجل للأشخاص ذوي الشعر الأحمر الطبيعي.

صدر الصورة، Reuters