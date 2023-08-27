بالصور: أصحاب الشعر الأحمر يحتفلون بشعرهم في مهرجان بهولندا
- دولسي لي
- ذو الشعر الأحمر "الزنجبيل"
اجتمع المئات من ذوي الشعر الأحمر من جميع أنحاء العالم في مدينة تيلبورغ في جنوبي هولندا لحضور مهرجان سنوي يحتفل بخصلات شعرهم "الكهرمانية".وقام أصحاب الشعر الأحمر الطبيعي من دول مثل: المملكة المتحدة وإسرائيل وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا بهذه الرحلة لحضور الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي يقول منظمو Redhead Days (أيام الشعر الأحمر) إنه حدث يدور حول "التواصل والفخر والاعتراف".
تأسس المهرجان في عام 2005 على يد بارت روينهورست، وهو أشقر بشكل مدهش.
وجد الرسام الهاوي نفسه منجذبا نحو الصفات الجمالية لذوات الشعر الأحمر، لذلك أعلن عن 15 نموذجا باللون الأحمر للرسم، لكنه تلقى 150 ردا.وتم تصويرهم جميعا، ولكن عندما أعرب العديد من أولئك الذين لم يتم اختيارهم عن خيبة أملهم، لذا قرر روينهورست أن يجعل ذلك حدثا سنويا.
في عام 2013، دخل رواد مهرجان Redhead Days إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما اجتمع 1672 شخصا في أكبر تجمع مسجل للأشخاص ذوي الشعر الأحمر الطبيعي.