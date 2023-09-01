كريم العراقي يرحل بعد صراع مع مرض السرطان

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توفي اليوم الجمعة 1 سبتمبر/ أيلول الشاعر العراقي المعروف كريم العراقي عن عمر يناهز 68 عاما في أحد مستشفيات أبو ظبي، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد أعلن ذلك عارف الساعدي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الساعدي يقول: "أنعي لكم الشاعر الكبير كريم العراقي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، في أحد مستشفيات أبو ظبي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف العراقي عن تطورات حالته الصحية ومعاناته مع مرض السرطان. وقال في تصريحات صحفية حينئذ إنه فقد النظر بأحد عينيه، كما تساقط شعره.

وُلد كريم العراقي في منطقة الشاكرية كرادة مريم في العاصمة العراقية بغداد في عام 1955، وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد. وعمل العراقي معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات، ثم عمل مشرفاً متخصصاً في كتابة الأوبريت المدرسي.

وتنوعت اهتماماته وشملت كتابة الشعر الشعبي والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، بالإضافة إلى اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالباً في المرحلة الابتدائية حيث كتب في مجلات عراقية عديدة.

ويعتبر العراقي من أبرز كُتاب الشعر والأغنية العراقية وحصل على جائزة منظمة اليونيسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر الذي شكّل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي. وكانت علاقتهما قد بدأت منذ عام 1987 في الجيش وكانت أول أغنية لهما "شجاها الناس" والتي كانت مقدمة المسلسل العراقي "نادية".

كما تعاون العراقي مع كبار المطربين العراقيين والعرب.