المسألة الموريسكية: شريط الأحداث

بقرار طرد الموريسكيين (كلمة موريسكو Morisco تصغير لصفة أخرى -لها نفس الحمولة القدحية- المورو، وقد أطلقت على أحفاد مسلمي الأندلس ممن ظلوا بإسبانيا بعد سقوط مملكة غرناطة، وممن تعرضوا للتنصير القسري؛ ويعرفون في كتب التاريخ كذلك بالمسيحيين أو النصارى الجدد)، وببداية تطبيقه وإخراجهم من إسبانيا، انتهت أزمة عمرت أكثر من قرن.

تخللت هذه الحقبة محاولات إدماج أحفاد المسلمين الإسبان في المجتمع الكاثوليكي بالحسنى في البداية ثم بغلظة وتسلط في معظم الأحيان؛ ومقاومة هؤلاء لتلك المحاولات عبر مساعي الوساطة أو بواسطة السلاح؛ ومحاكم تفتيش ونفي وأشغال شاقة في السفن الحربية واسترقاق واستنجاد بالعثمانيين أو بمسلمي شمال إفريقيا.

ابتدأ التصعيد في أواخر القرن الخامس عشر:

Image caption بعد سقوط غرناطة بأقل من عشر سنوات بدأت المسألة الموريسكية في التبلور

1492:

- 2 يناير/ كانون الثاني: السلطان أبو عبد الله الصغير يسلم مفاتيح غرناطة واضعا بذلك نهاية للحكم الإسلامي في الأندلس الذي دام سبعمئة وإحدى وثمانين سنة؛ تضمنت شروط التسليم تعهد السلطات الإسبانية باحترام عقائد وعادات المسلمين؛

- 30 مارس/ آذار : الملكان الكاثوليكيان يوقعان على قرار طرد كل اليهود من إسبانيا؛

1499:

- إقامة فرع لمحاكم التفتيش في غرناطة؛

- الكاردينال فرانثيسكو خيمينيس دي ثيسنيروس يأمر بإغلاق المساجد؛

- الشروع في التنصير الجماعي للمسلمين؛

- 18 ديسمبر/ كانون الأول: اندلاع انتفاضة في حي البيازين في غرناطة احتجاجا على حملة التنصير؛

1500:

- يناير/ كانون الثاني: الانتفاضة تمتد إلى جبال البشرات بقيادة إبراهيم ابن أمية، لتستمر ثلاثة أشهر؛

- في أواخر هذه السنة ستندلع انتفاضة أخرى حول بلدة بلفيق ووادي المنصورة بمنطقة ألمرية؛

1501:

- يناير/ كانون الثاني: إخماد انتفاضة بلفيق؛ واندلاع بؤرة أخرى في مرتفعات رندة؛

- مايو/ أيار: إخماد انتفاضة رندة بعد تدخل الملك فرناندو على إثر مقتل أحد قياد جيشه الدون ألونسو دي أغيلار؛

- بمشورة من الكاردينال ثيسنيروس، الملكة إيسابيل تأمر المسلمين باعتناق المسيحية أو مغادرة البلاد. لكنها ستفرض على الراغبين في الرحيل إتاوات وغرامات فادحة، وستطلب منهم التخلي عن أطفالهم الصغار؛ مما سيؤدي بالكثير إلى الدخول في الدين المسيحي؛

- 12 أكتوبر / تشرين الأول: عدد هائل من الكتب العربية يتعرض للحرق في غرناطة بأمر ملكي؛

Image caption بتنصيرهم أصبح الموريسكيون خاضعين لمحاكم التفتيش

1502:

- بدعم من الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا، الملكان إيسابيل وفرناندو يحظران رسميا ممارسة شعائر الدين الإسلامي في مجموع ممالك وأقاليم إسبانيا؛

1503:

- النبلاء في مملكة أراغون يطالبون بحماية مواليهم من المسلمين ("المدجنين" او الموديخار)؛

1504:

- 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وفاة الملكة إيسابيل؛

1505:

- إسبانيا تستولي على بلدة مرس الكبير على ساحل البحر شمالي الجزائر؛

1509:

-ثيسنيروس يشارك في الحملة التي انتهت باحتلال وهران، لكنه يبتعد عن الميدان السياسي بعد خلاف دب بينه وبين الملك فرناندو أراغون؛

1510:

- بداية حملة حظر العادات الإسلامية؛

1516:

- وفاة فرناندو ملك أراغون؛

- حفيده شارل دوق برغندي (كارلوس الأول أو الإمبراطور شارل الخامس فيما بعد) يستلم الحكم إلى جانب والدته المعروفة بخوانا الحمقاء؛

1517:

- العثمانيون يستولون على مصر؛

1520-1521:

- المتمردون المنضوون تحت لواء طائفة تدعى "خرمانياس" يبدأون حملة تنصير قسرية للمسلمين في مملكة بلنسية التابعة للتاج الإسباني؛

1525:

- السلطات الدينية ترى أن اعتناق المسيحية قسرا لا يبطله؛

1526:

- شارل الخامس يأمر بتطبيق قرار "التنصر أو الهجرة" على مسلمي جميع ممالك إسبانيا؛

- حظر جميع عادات الموريسكيين؛

- اندلاع حركات تمرد في بني الوزير وفي جبال إشبدان وفي لامويلا دي كورطس غربي وسط المملكة؛

1556:

- فيليبي الثاني يخلف والده المتنحي عن عرش إسبانيا؛

1566:

- مرسوم ملكي جديد لمكافحة العادات "الموريسكية"؛

1568:

- 24 ديسمبر/ كانون الأول اندلاع ما سيُعرف بحرب غرناطة؛

1570:

- يونيو/ حزيران: نهاية الحرب وإجلاء حوالي 100 ألف من موريسكيي غرناطة إلى داخل إسبانيا؛

Image caption حرب غرناطة الأهلية 1568-1570 كانت الفصل ما قبل الأخير في مأساة الموريسكيين

1580:

- "اكتشاف" ضلوع موريسكيين بإشبيلية في محاولة إنزال متطوعين من شمال إفريقيا عند مصب الوادي الكبير؛

1582:

- الكشف عن ضلوع موريسكيين في "مؤامرة" أخرى للحصول على دعم الجزائر؛

1598:

- فيليبي الثالث يعتلي العرش الإسباني بعد وفاة والده؛

1609:

- 4 أبريل/ نيسان انعقاد مجلسي الدولة والحرب حيث سيتقرر طرد الموريسكيين من كل إسبانيا؛

- 9 أبريل/ نيسان الملك يوقع على قرار الطرد؛ التوقيع على هدنة مع ثوار الأقاليم المتحدة (فلاندريا أو هولندا) البروتستانت بعد صراع مع القوات الإسبانية المحتلة دام بضعة عقود؛

- 22 سبتمبر/ أيلول: إعلان النداء الملكي في بلنسية؛

- 2 أكتوبر/ تشرين الأول: إبحار أول دفعة من الموريسكيين إلى وهران؛

- 20 أكتوبر/ تشرين الأول: اندلاع انتفاضة بمنطقة لامويلا دي كورطس وسط غربي مملكة بلنسية؛

- 23 أكتوبر/ تشرين الأول: اندلاع انتفاضة أخرى في منطقة الأغوار جنوب شرقي المملكة؛

- 25 نوفمبر/ تشرين الثاني قمع الانتفاضتين؛

- 10 ديسمبر/ كانون الأول: صدور مرسوم طرد موريسكيي مرسية؛

- 12 ديسمبر/ كانون الأول: نهاية عمليات تهجير موريسكيي بلنسية رسميا؛

1610-1614:

- تهجير موريسكيي باقي ممالك وأقاليم إسبانيا.

1614:

- فبراير/ شباط السلطات تعلن انتهاء عملية التهجير بعد طرد موريسكيي وادي رقوته بلامانتشا.