فرقة من الطوارق تفوز بجائزة موسيقية غربية

Image caption تيناريون كانت الفرقة الغير الامريكية الوحيدة في المسابقة

فازت فرقة موسيقية من قبائل الطوراق من شمال مالي بجائزة انكت Uncut الموسيقية للعام الجاري لافضل البوم غنائي.

والفرقة تدعى تيناروين وفازت بالجائزة عن احد البوماتها الغنائية، واستطاعت التغلب على منافسين اقوياء مثل فرقة Kings Of Leon وBob Dylan.

وكانت فرقة تيناروين، التي تشكلت عام 1979، هي الفرقة الوحيدة من خارج امريكا التي استطاعت الوصول الى مرحلة متقدمة في السباق تنافس فيها ثمانية متسابقين.

وبرزت الفرقة في الثمانينيات من القرن الماضي واستطاعت ان تلفت الانتباه الى القضايا السياسية التي تواجهها منطقة الصحراء الكبرى.

يذكر ان الطوارق بدو رحل يعيشون في منطقة الصحراء الكبرى، ولهم جماعات مسلحة نشطت في مالي والنيجر.

" لغة مشتركة"

وتمكنت الفرقة في وقت لاحق من جلب محنتهم في جنوب الصحراء الكبرى الى مسامع العالم من خلال مزيج من الموسيقى الهادئة التي تعزف بالات كهربائية والموسيقى الشرق الأوسطية والافريقية.

وفازت الفرقة بالجائزة باجماع هيئة المحكمين.

وحول البوم الفرقة الذي فاز بالجائزة قال آلان جونز رئيس تحرير مجلة Uncut التي انشأت الجائزة "إنه يتحدث لغة مشتركة. انت لست في حاجة الى ترجمة الكلمات كي تعرف ما يتحدثون عنه. لست بحاجة للاستماع إلى كلمات موسيقى الروك آند رول للاستمتاع بها".

وفي تعليقه على الجائزة قال الفنان ابراهيم الحبيب من فرقة تيناروين " انها تمنحنا القوة على الاستمرار في العمل، ونشر رسالة السلام الخاصة بوطننا في الصحراء وأنا سعيد أن موسيقانا استطاعت عبور الحدود والتحاور مع الناس في جميع أنحاء العالم."