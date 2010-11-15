ممنوع على الاطفال في ماكدونالدز

أعلنت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية منع مطاعم الوجبات السريعة من وضع لعب مجانية للأطفال ضمن وجباتها المخصصة للأطفال، إن لم تكن هذه الوجبات تحترم القواعد الغذائية. والسبب الرئيسي لهذا الحظر هو الأخطار الصحية لمثل هذه الوجبات، ولكون تلك اللعب تعتبر عنصر جذب مهم يزيد من إقبال الأطفال عليها.

أثار هذا الانتقاد للوجبات السريعة المخصصة للأطفال حفيظة المطاعم المختصة في هذا النوع من الوجبات، وخاصة مطعم ماكدونالد الذي، يمنح لعبا مجانية للأطفال ضمن وجبات خاصة.

ولكن ما هو بالضبط تأثير هذه الوجبات على الأطفال؟ ولماذا نلاحظ لهف الكثير من الأطفال عليها؟ منى با تحاول الإجابة.