فيلم الكاتب الشبح لبولانسكي يحصد جوائز السينما الأوروبية

Image caption بولانسكي مطلاً عبر الفيديو

اكتسح فيلم الاثارة السياسي " الكاتب الشبح Ghost Writer" للمخرج الفرنسي البولندي الأصل رومان بولانسكي مهرجان جوائز الفيلم الاوروبي الذي اقيم في طالين عاصمة استونيا يوم السبت

فقد حصل الفيلم على سبع جوائز من بينها جوائز لافضل فيلم ومخرج وممثل وكاتب سيناريو.

وكرم ايضا المهرجان السنوي فيلم الدراما الحربي الاسرائيلي "لبنان Lebanon" الذي صور كله تقريبا من داخل دبابة .

ولم يحضر بولانسكي حفل تسليم الجوائز ولكنه ظهر من خلال برنامج سكايب للاتصال عبر الانترنت من منزله بباريس.

واختير بولانسكي كأفضل مخرج كما اختير فيلمه "الكاتب الشبح" كأفضل فيلم اوروبي وحصل نجم الفيلم ايوان مكجريجور على جائزة افضل ممثل كما حصل بولانسكي وروبرت هاريس على جائزة افضل كاتب سيناريو

وقال المخرج البالغ من العمر 77 عاماً عبر الشاشة الكبيرة "لقد كافأتم فعلاً مشروعاً أوروبياً حقيقياً".

أما ماكريجور الفائز بجائزة أفضل فكات متواجدا في تايلاند أثناء الحفل وبعث برسالة مسجلة الى الحاضرين، يسأل من يعرفه الاتصال به في حال فوزه.

وقال الممثل البالغ من العمر 39 عاماً في شريط مسجل: "سأكون نائماً عند تسليم الجائزة، وسيكون رائعاً ان أستيقظ لأكتشف فوزي".

ونال الفيلم أيضاً جائزتي أفضل موسيقى وأفضل انتاج.

وكان بولانسكي يعمل على فيلمه هذا حين اعتقل في سويسرا العام الماضي بناء على مذكرة توقيف أمريكية على خلفية إدانته في العام 1977 بإقامة علاقة مع فتاة قاصر.

وأمضى المخرج تسعة شهور في السجن، وقيد الاقامة الجبرية في منزله، قبل أن تقرر السلطات السويسرية في يوليو (تموز) عدم ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث لا يزال مطلوباً للعدالة.