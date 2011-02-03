أفلام هاري بوتر تفوز بجائزة "البافتا" للمساهمة المميزة

Image caption "اسهامات مميزة"

ستكون جائزة "الاسهامات مميزة للسينما البريطانية" من نصيب شركة أفلام هاري بوتر. وتقدم الجائزة السنوية الأكاديمية البريطانية للسينا والفنون التلفزيونية (بافتا).

وستتسلم مؤلفة روايات هاري بوتر، جيه كيه رولينغ، ومنتج أفلامها، دافيد هيمان، الجائزة بالنيابة عن الشركة.

وتقول بافتا إن أفلام هاري بوتر استحقت الجائزة لأنها "سلطت الضوء على مستوى الخبرة والكفاءة للصناعات البريطانية الحرفية والتقنية".

وسيقام حفل تسليم الجوائز في دار الأوبرا الملكية في لندن يوم 13 شباط/فبراير الجاري.

وبلغت الأرباح التي حققتها أفلام هاري بوتر السبعة، والتي ابتدأت عام 2001 بفيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"، في العالم كله 5.4 مليار دولار.

وسيعرض الفيلم الثامن والنهائي وهو الجزء الثاني من "هاري بوتر والموت المقدس" في تموز/يوليو المقبل.

وقال بطل الأفلام دانيال رادكليف إنه يحب كل دقيقة من وقت عمله في هذه الأفلام. وأضاف "بالنسبة لي فإن الأبطال الحقيقيين هم أفراد طاقم العمل والعدد الضخم من الحرفيين الذي جعلوا إنجاز هذه الأفلام ممكنا".

ورشحت أفلام هاري بوتر حتى الآن لسبع جوائز أوسكار و28 جائزة من جوائز بافتا.