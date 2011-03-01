رحيل نجمة اغراء هوليوود جين راسل

مصدر الصورة Reuters Image caption راسل في زمان تألقها مع بوب هوب بالخمسينيات

رحلت الممثلة الهوليوودية الشهيرة، واحد رموز الاغراء في الشاشة الفضية، جين راسل عن عمر ناهز التاسعة والثمانين.

وكانت هذه الممثلة الجميلة، القمحية اللون، قد اكتشفت على يد المليادير الامريكي الغامض هاورد هيوز، الذي رشحها للعب دور في عام 1941 بفيلم من انتاجه بعنوان "الخارج عن القانون".

ومن اكثر الادوار الشهيرة التي ادتها راسل كان في فيلم "بيلفيس" او الوجه الشاحب ( 1948) مع بوب هوب، وفيلم "الرجال يفضلونها شقراء" مع مارلين مونرو (1953).

وتوفيت راسل في بيتها في كاليفورنيا عقب اصابتها بمرض تنفسي، حسب احد اقاربها.

ونقل عن راسل انها كانت تقول انها ستموت وهي على ظهر جواد، ولن تموت في بيتها بسبب الشيخوخة، لكن هذا ما حدث بالفعل لها، رغم انها ظلت نشيطة حتى آخر ايامها.

وتزوجت راسل ثلاث مرات، وتبنت ثلاثة اطفال، وبعد ان واجهت صعوبات في تبني الاطفال اسست وكالة التبني الدولية، لمساعدة المحتاجين من داخل الولايات المتحدة على تبني اطفال من انحاء العالم.