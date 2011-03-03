متشددون سعوديون يقتحمون المعرض الدولي للكتاب في الرياض

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اقتحم عشرات من المتشددين السعوديين المعرض الدولي للكتاب بالرياض اعتراضا على بيع كتب يقولون إنها تتعارض مع تعاليم الاسلام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تركي الشليل المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الشرطة السعودية المنوطة بمراعاة الالتزام بتعاليم الاسلام في المجتمع، أن يكون لرجال الهيئة المعروفين باسم "المطوعين" صلة بهذا الحادث .

وذكر شاهد عيان للوكالة أن عشرات الملتحين دخلوا المعرض عندما كان وزير الاعلام السعودي عبد العزيز خوجة يتجول داخله في اليوم الاول من افتتاح المعرض للجمهور .

وأضاف الشاهد أن المقتحمين سألوا الوزير "كيف سمحت بإقامة معرض كهذا؟"، وقالوا إن بعض الكتب المعروضة هي من أعمال " كفرة مصيرهم جهنم".

وقال شاهد آخر إنهم شرعوا في مضايقة النساء الموجودات وهو ما دفع بعضهن لمغادرة المعرض، كما منعوا مذيعات التلفزيون من أداء عملهن.

والمعروف أن معرض الكتاب الدولي بالرياض حدث سنوي يحظى باهتمام كبير في المملكة، حيث تكون القيود الرقابية المفروضة على الكتب فيه أقل مما هي على النسخ المعروضة في المكتبات.

وذكر موقع "السبق" للأنباء أن ثلاثة من المتشددين الذين اقتحموا معرض الكتاب قد ألقى القبض عليهم.

وانتقد عبد العزيز الخوجة على صفحته على موقع فيسبوك ما قال إنه "التحرش بالزوار والناشرين" في معرض الكتاب الذي وصفه بأنه "واجهة حضارية للمملكة".