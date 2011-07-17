آخر أفلام هاري بوتر يحطم الرقم القياسي

Image caption أفلام هاري بوتر جذبت الملايين في العالم

كشفت أحدث التقديرات عن أن آخر أفلام هاري بوتر الشهيرة حطم الرقم القياسي لأكبر إيرادات لأول أيام العرض في الولايات المتحدة وكندا.

وتقول"ورنر براذرز"، الشركة الموزعة للفيلم،إن الإيرادات في الولايات المتحدة تجاوزت 92 مليون دولار يوم الجمعة الماضي.

وكان الرقم القياسي الأخير قد بلغ 7ر72مليون دولار وحققه فيلم "القمر الجديد".

ويعد فيلم هاري بوتر الأخير هو الثامن في سلسلة الأفلام الشهيرة.

ويذكر أن الكتاب السابع لـ"جيه كيه رولينج " ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر واسعة الانتشار، قد جرى تحويله إلى فيلمين في سلسلة أفلام هاري بوتر.

وكان آلاف المعجبين بكتب وأفلام هاري بوتر في أرجاء العالم قد اصطفوا في طوابير لساعات أمام دور العرض لمشاهدة الفيلم الاخير من السلسلة.

وتقول التقديرات إن السلسلة حققت حتى الآن أكثر من 4 مليارات جنيه استرليني دون حساب الإيرادات النهائية للفيلم الأخير.

كان أول أفلام سلسلة هاري بوتر قد عرض قبل عشرسنوات. وبفضله أصبح ممثلوه الثلاثة الرئيسيون الشبان، ردكليف وإيما واتسون وروبرت جرنت، نجوما.