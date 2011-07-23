وفاة المغنية البريطانية ايمي وينهاوس في ظروف غامضة
عثرت الشرطة البريطانية على المغنية الشابة الشهيرة أيمي واينهاوس ميتة في شقتها بشمال لندن.
وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الوفاة على أنها غامضة.
وكانت آخر ظهور للمغنية الشابة ، التي كانت تعاني مشاكل في حياتها ، مساء الأربعاء الماضي بصحبة ابنتها بالتبني خلال حفل اقيم للترويج لألبومها الغنائي الجديد.
وخلال السنوات الأخيرة خاضت واينهاوس معركة مع إدمان المشروبات الكحولية والمخدرات. وخيم ذلك على مسيرتها المهنية كمغنية موهوبة.
وكانت قد اضطرت الشهر الماضي إلى الغاء جولة أوروبية للترويج لأغانيها الجديدة بسبب إفراطها في الشرب لدرجة السكر.
وفي رسالة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،عبرت سارة براون ، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ، عن حزنها لسماع إخبار وفاة واينهاوس. ووصفتها بأنها كانت تتمتع بموهبة عظيمة في الغناء وبصوت غير عادي. واعتبرت سارة الحادث الغامض مآساة.