فيلم مادونا عن الملك إدوارد الثامن في مهرجان البندقية

مصدر الصورة AP Image caption يجري المهرجان بين 31 أغسطس/ آب و10 سبتمبر/ أيلول

تستعد نجمة البوب الأمريكية مادونا لعرض فيلمها عن الملك إدوارد الثامن وعلاقته الغرامية مع المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون ضمن مهرجان البندقية السينمائي.

والفيلم الذي اخرجته نجمة الغناء، وطليقة المخرج البريطاني غاي ريتشي التي كانت لها أيضاً تجارب في التمثيل، سيعرض خارج المسابقة، في المهرجان العالمي الذي سيجري بين 31 أغسطس/ آب و10 سبتمبر/ أيلول.

وتلعب الممثلة البريطانية أندريا ريزنبرو دور سيمبسون التي تنازل الملك من أجلها عن العرش، وهو دور يتناقض مع الأدوار السينمائية المعاصرة والمتعلقة بالرومنسية الفضائحية.

ويحتاج أي فيلم مشارك الى الفوز بـ21 لقباً من أجل المنافسة على الأسد الذهبي.

ومن الأفلام المنافسة النسخة الجديدة من فيلم "السمكري، الخياط، الجندي، الجاسوس" من بطولة غاري أولدمان في دور الجاسوس جورج سمايلي في رائعة المؤلف جون لي كار. وتضم اليه النسخة الجديدة التي تقدمها أندريا آرنولد من"مرتفعات ووذرينغ" لرومان بولانسكي.

مصدر الصورة PA Image caption مادونا مخرجة لا ممثلة

ومن العناوين الأخرى فيلم ديفيد كروننبرغ "طريقة خطرة" حول الصراع بين المحللين النفسيين سيغموند فرويد وكارل يونغ.

وسيتم تكريم الممثل آل باتشينو خلال المهرجان، فيما سيرأس دارن أرونوفسكي مخرج "البجعة السوداء" لجنة التحكيم.

كما سيتم عرض فيلم "وايلد سالومي" لآل باتشينو، وهو نسخة من مسرحية أوسكار وايلد، خارج المسابقة لارسمية.

وسيختتم المهرجان بعرض لفيلم "فتيات في الشدة" للمنتج الأمريكي ويت ستيللمان، الكاتب والمخرج منذ العام 1998 والذي سبق أن قدم فيلم "آخر ايام الديسكو".