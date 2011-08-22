وفاة الممثل المصري كمال الشناوي عن 89 عاما

مصدر الصورة AFP Image caption كمال الشناوي ورحلة حياة حافلة بالعطاء الفني

توفي الممثل المصري الكبير كمال الشناوي الأثنين عن 89 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وترك الشناوي تراثا فنيا عظيما يتمثل في أكثر من 200 فيلم سينمائي وعدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

وبوفاة كمال الشناوي يسدل الستار على حياة نجم احتفظ بتألقه وحضوره الفني لمدة تصل الى 62 عاما دون أن يفقد شيئا من بريقه الفني في مختلف الشخصيات التي أداها مع مراحل عمره.

ولد محمد كمال الشناوي يوم 26 ديسمبر كانون الاول عام 1921 بالمنصورة وعمل في بداية حياته مدرسا للرسم بالمدارس الثانوية، كما مارس الفن التشكيلي.

ولكن موهبته الفنية الحقيقية كانت في مجال التمثيل الذي تفرغ له ، وكانت بدايته السينمائية عام 1947 في فيلم (غني حرب) للمخرج نيازي مصطفى، وتبع ذلك فيلمان هما (حمامة السلام) و(عدالة السماء) ، أما اخر أفلامه فهو (الواد محروس بتاع الوزير) عام 1999 مع الفنان عادل امام.

وخلال مسيرته الفنية قام الشناوي ببطولة عشرات الاعمال السينمائية والتلفزيونية أخرج فيلما واحدا عام 1965 عنوانه (تنابلة السلطان).

قدم عديدا من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا حيث تربع على عرش النجومية في السينما المصرية منذ أواخر الأربعينات واستمر بطلها المتميز في الخمسينات.

وتنوعت أعماله مع مراحله العمرية اذ كانت أفلام البدايات تميل الى الكوميديا أمام اسماعيل يس.

ثم اتجه لأعمال تحتاج جهدا تمثيليا وحملت معظمها طابعا سياسيا مثل (اللص والكلاب) وو(الهارب) و(العوامة 70) و(الكرنك).

وفي السنوات الاخيرة كان يفضل اختيار أدوار ذات طابع كوميدي كما في فيلمي (الارهاب والكباب) و(طأطأ وريكا وكاظم بيه).

قدم الشناوي أفلاما كثيرة أمام عدد من نجمات الصف الأول في السينما المصرية مثل مثل شادية وصباح وليلى مراد التي شاركها بطولة فيلمي (من القلب للقلب) و(الحبيب المجهول).

وفي الاحتفال بمئوية السينما العالمية عام 1996 اختار سينمائيون خمسة أفلام شارك فيها ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية وهي (أمير الانتقام) و(اللص والكلاب) و(المستحيل) و(الرجل الذي فقد ظله) و(الكرنك).

وقام الشناوي ببطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية من بينها (زينب والعرش) و(هند والدكتور نعمان) و(أولاد حضرة الناظر) و(لدواعي أمنية) واخر مسلسل شارك فيه كان بعنوان (اخر المشوار).

ونال العديد من الجوائز والتكريم في حياته العديد حيث حصل على جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960 وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992.